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Sri Ganganagar Weather: अनूपगढ़ में हुई बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, गेहूं की फसल को हुआ नुकसान

Sri Ganganagar  Weather:  श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र लगातार हो रही बरसात ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है.बरसात के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से भीग गई है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 07, 2026, 05:27 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 05:27 PM IST

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Sri Ganganagar Weather: अनूपगढ़ में हुई बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, गेहूं की फसल को हुआ नुकसान

Sri Ganganagar Weather: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर देखा जा रहा है. इसके चलते ही श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में सोमवार देर रात से लगातार हो रही बरसात ने जहां एक ओर आमजन जीवन को प्रभावित कर दिया है.

वहीं, इस बारिश ने किसानों की कमर को भी तोड़कर रख दिया है. सोमवार रात करीब 2 बजे से अनूपगढ़ क्षेत्र में बरसात शुरू हुई और यह बरसात रुक रुक कर सुबह 7 बजे तक जारी रही. अभी भी क्षेत्र में बूंदाबांदी जारी है.

खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गई भीग
लगातार हुई बरसात के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से भीग गई है और अधिकांश क्षेत्रों में फसल गिर गई है. गांव 6 एमएसआर के किसान मोनू स्वामी ने बताया कि खेतों में गेहूं की फसल पकाव पर खड़ी है.

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किसान खेतों में फसलों की कटाई में जुटा हुआ था लेकिन इस बरसात के कारण अब गेहूं की कटाई कर पाना संभव नहीं है. बरसात के कारण जहां गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा. वहीं, गेहूं की क्वालिटी में भी गिरावट आएगी.

कटाई के अवशेष से बनानी थी तुड़ी
किसान ने बेअंत सिंह ने बताया क्षेत्र में पिछले चार पांच दिनों से जो गेंहू की कटाई की गई थी. कटाई के अवशेष से तुड़ी बनाने का कार्य अब शुरू होना था लेकिन बरसात होने के कारण तुड़ी बनाने का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं, दूसरी ओर क्षेत्र में रोजगार के लिए और गेहूं कटाई के लिए पंजाब और हरियाणा से आई कम्बाइन मशीनों का काम भी बरसात के चलते रुक गया है.

रात से ही रुक रुककर बरसात होने से शहरी क्षेत्र में भी जन जीवन प्रभावित हुआ है. शहरी क्षेत्र में जगह-जगह गलियों में पानी रुक गया है, जिससे आमजन को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

श्री विजयनगर में बारिश और हवाओं का दौर
वहीं, श्री विजयनगर क्षेत्र में अल सुबह से बारिश और हवाओं का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था. बारिश से किसान चिंतित हैं, खासकर नई धान मंडी में पड़ी जींस के ढेर भीग रहे हैं. व्यापारी कृषि उत्पादों को होने वाले नुकसान से परेशान हैं.

बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, गर्मी के बीच ठंडक बढ़ गई. स्कूल के बच्चे सुबह के समय भीगते हुए परेशान हो रहे हैं. प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है. किसानों ने फसलों की सुरक्षा के उपाय तेज कर दिए हैं.
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