श्रीगंगानगर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, किसानों के खिले चेहरे

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 31 दिसंबर को मावठ के बाद मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे आसमान में बादल और धुंध छाई हुई है. इस बारिश के बाद गेहूं, सरसों और चने की फसल का काफी फायदा होगा. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Mahesh parihar
Published: Jan 01, 2026, 04:54 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 04:54 PM IST

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीते कुछ दिनों से दिन का तापमान अधिक होने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी और फसलों को भी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई थी. 31 दिसंबर को मावठ होने के कारण किसानों के चेहरे खिल गए हैं. श्रीगंगानगर में मावठ की पहली बरसात होने के कारण मौसम का मिजाज भी पूरी तरह से बदल गया है.

गुरुवार को भी आसमान में बादल और धुंध छाई हुई है. फसलों पर ओस की बूंदे भी जमी हुई हैं. बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण से ठंड का असर भी बढ़ गया है. मावठ की बरसात के कारण गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी फायदा पहुंचा है.

गांव 6 एमएसआर के किसान राजू खण्ड व जीबी क्षेत्र के किसान विशाल सिंह ने बताया कि इस समय फसलों को पानी की काफी आवश्यकता थी. सही समय पर बरसात होने के कारण यह बरसात फसलों के लिए अमृत साबित होगी. उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किसानों को मावठ की बरसात का इंतजार होता है.

इस वर्ष सही समय पर मावठ की बरसात हुई है. मावठ की यह बरसात किसानों के लिए वरदान साबित होगी. इस बरसात से गेहूं, सरसों और चने सहित अन्य रबी की फसलों को पर्याप्त नमी मिली है, जिस कारण से फसलों में बढ़वार होगी और उत्पादन भी अधिक होने की संभावना है. खेतो में बढ़ी हरियाली और नमी के कारण किसानों में काफी उत्साह है.

गांव 6 एमएसआर के किसान पृथ्वीराज ने बताया कि इन दिनों फसल को सिंचाई की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि मावठ होने से खेतों में फसलों की सिंचाई की जरूरत पूरी हो गई. मावठ से वैसे तो सभी रबी की सभी फसलों को लाभ की उम्मीद है लेकिन गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि फसल को ज्यादा फायदा होगा. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, मावठ की बारिश से फसलों को नमी मिल सकेगी, जिससे उनकी बढ़वार तेजी से होगी.
वहीं, झालावाड़ जिले के खानपुर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में मौसम ने अचानक करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. सुबह के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और करीब 15 मिनट तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे क्षेत्र में ठंड का असर और अधिक बढ़ गया. नववर्ष की शुरुआत में मौसम के इस बदलाव से जनजीवन प्रभावित नजर आया. सुबह-सुबह टहलने निकले लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ा. उधर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश मावठ की श्रेणी में आती है, जो फसलों के लिए लाभकारी मानी जाती है. किसानों ने इसे रबी की फसल विशेषकर गेहूं, चना और सरसों के लिए उपयोगी बताया.
