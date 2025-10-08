Sri Ganganagar Weather Update: बारिश के बाद कोहरा छाया, दिन में वाहनों की जलानी पड़ी लाइट

Sri Ganganagar Weather Update: जिले के जैतसर और आसपास के गांवों में बुधवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. अलसुबह चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. यह इस मौसम का पहला कोहरा माना जा रहा है, जिसने गुलाबी सर्दी की दस्तक दे दी है.

मौसम विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दो दिन पहले हुई बारिश के बाद से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इस गिरावट का असर बुधवार को साफ तौर पर देखने को मिला, जब सुबह के समय पूरा इलाका कोहरे की मोटी परत से ढक गया. इससे न केवल वाहन चालकों को परेशानी हुई, बल्कि दैनिक मजदूरों और कामकाजी लोगों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

कोहरे के कारण देखने की क्षमता (visibility) बेहद कम हो गई थी, जिसके चलते सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को अपनी हेडलाइटें जलाकर सफर करना पड़ा. कई जगहों पर बसों और ट्रैक्टरों की गति बेहद धीमी देखी गई ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तापमान में गिरावट महसूस की जा रही

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो दिनों से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही थी, लेकिन बुधवार सुबह कोहरा छा जाने के बाद हल्की ठंड का असर और बढ़ गया है. अब लोग सुबह-शाम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं. कई गांवों में तो लोगों ने अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की.

बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतसर के प्रभारी डॉ. अनोख बिश्नोई ने बताया कि अब मौसम में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस मौसम में जुकाम, खांसी और सर्दी-जुकाम से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सुबह-सुबह ठंडी हवा में ज्यादा देर तक न रहें और बाहर निकलते समय गर्म कपड़े अवश्य पहनें.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे अक्टूबर के मध्य तक ठंड का असर और गहराने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-