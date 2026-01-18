Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sri Ganganagar Weather Update: श्रीगंगानगर में अचानक कोहरे का कहर, किसानों के लिए बना रबी फसलों का वरदान

Sri Ganganagar Weather Update: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर और आसपास के गांवों में रविवार सुबह घने कोहरे ने कहर बरपाया. विजिबिलिटी शून्य होने से सूरतगढ़-धूपगढ़ मार्ग (स्टेट हाईवे 94) पर वाहन चालक लाइटें जलाकर धीमी गति से चले. कस्बे में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के यात्री परेशान हुए. मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग घरों में ही कैद रहे.वाहन चालकों को जोखिम का सामना करना पड़ा. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Pradeep Suthar
Published: Jan 18, 2026, 11:58 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 11:58 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Sri Ganganagar Weather Update: श्रीगंगानगर में अचानक कोहरे का कहर, किसानों के लिए बना रबी फसलों का वरदान

Sri Ganganagar Weather Update: श्रीगंगानगर जिले में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और श्रीविजयनगर व आसपास के गांवों में घना कोहरा छा गया. कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई. इसका सबसे ज्यादा असर सूरतगढ़-धूपगढ़ मार्ग (स्टेट हाईवे-94) पर देखने को मिला, जहां वाहन चालकों को लाइटें जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े.

सुबह के समय कस्बे और ग्रामीण इलाकों में कोहरा घना होने के कारण दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्कूल, कार्यालय और अन्य जरूरी कामों से निकलने वाले लोग सतर्कता के साथ सफर करते नजर आए. कई स्थानों पर वाहन चालक रास्ता स्पष्ट न दिखने के कारण रुक-रुककर आगे बढ़ते रहे, जिससे यातायात की गति काफी धीमी हो गई.

घने कोहरे का असर मॉर्निंग वॉक करने वालों पर भी पड़ा. आमतौर पर सुबह टहलने निकलने वाले लोग आज घरों में ही कैद रहे. ठंड और कोहरे के मेल ने वातावरण में गलन बढ़ा दी, जिससे खुले में निकलना लोगों को जोखिम भरा लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि, जहां एक ओर कोहरा आमजन और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना, वहीं किसानों के लिए यह राहत लेकर आया. क्षेत्र के किसानों का कहना है कि रबी फसलों के लिए कोहरा बेहद लाभकारी होता है. किसानों के अनुसार, “जितना अधिक कोहरा, उतनी ही बेहतर गेहूं की बढ़वार. कोहरे से फसलों को नमी मिलती है, जिससे गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की पैदावार बेहतर होती है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह साफ बना हुआ था, जिससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली थी. दिन में धूप निकलने से तापमान भी अपेक्षाकृत अनुकूल था. लेकिन रविवार सुबह अचानक घने कोहरे के छा जाने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला और लोगों को फिर से सर्दी और कोहरे की मार झेलनी पड़ी.

प्रशासन ने घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है. खासकर सुबह और देर रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहनों की लाइटें जलाकर रखने और धीमी गति से चलने की अपील की गई है. अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के दौरान जरा-सी लापरवाही भी हादसों का कारण बन सकती है.

श्रीगंगानगर जिले में कोहरे ने एक बार फिर मौसम की चुनौती बढ़ा दी है. जहां आमजन को सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं किसान इसे अपनी फसलों के लिए वरदान मान रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sri Ganganagar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news