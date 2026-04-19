/अनूपगढ़ में भारत-पाक सीमा पर बढ़ीं चोरी की वारदातें, 1 हफ्ते में 5 खेत बने निशाना

Sriganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताज़ा मामला शुक्रवार रात का है, जब गांव 31 ए में स्थित एक खेत से चोरों ने विद्युत वायर चोरी कर ली. यह खेत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कैलाश पोस्ट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है.

चोरी कर मौके से फरार हो गए चोर

जानकारी के अनुसार, किसान अमरजीत सिंह (42) पुत्र इंद्र सिंह निवासी गांव 27 ए का खेत गांव 31 ए में स्थित है. शुक्रवार रात अज्ञात चोर उनके खेत में घुसे और पानी की मोटर पर लगी विद्युत वायर को चोरी कर मौके से फरार हो गए. सुबह जब अमरजीत सिंह अपने खेत पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मोटर से वायर गायब है. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ग्राम पंचायत 27 ए के प्रशासक मनवीर सिंह को दी.

सूचना मिलते ही प्रशासक मनवीर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी. घटना के बाद इलाके के किसानों में भय और आक्रोश का माहौल है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले 10 अप्रैल 2026 को भी इसी गांव के तीन अलग-अलग खेतों में चोरी की वारदात हुई थी. उस घटना के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है. लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

सबसे अहम बात यह है कि भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में रात के समय आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध है. इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर सीमा के बेहद नजदीक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है.

प्रशासक मनवीर सिंह ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र अति संवेदनशील माना जाता है. उन्होंने बताया कि केवल एक सप्ताह के भीतर कैलाश पोस्ट के आसपास पांच खेतों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. यह स्थिति न केवल किसानों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है.

उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.