Sriganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के गांव भोमपुरा 100 से अधिक गौवंश की मौत मामले में गौशाला संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसका जांच की जा रही है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep Suthar
Published: Dec 18, 2025, 03:12 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 03:12 PM IST

Sriganganagar: भोमपुरा 100 से अधिक गौवंश की मौत, गौशाला अध्यक्ष पर मामला हुआ दर्ज

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के गांव भोमपुरा 100 से अधिक गौवंश की मौत का मामले में अपडेट सामने आया. इस मामले को लेकर जिला प्रसाशन एक्शन में है. पशुपालन विभाग ने गौशाला अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस गौशाला संचालक के खिलाफ जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी. वहीं, जिला कलेक्टर द्वारा गठित टीम भी मामले की जांच करेगी.

वहीं, इस मामले में गौशाला के मुख्य गेट के बाहर गौ रक्षा दल के पदाधिकारी ने शुरू धरना किया. गोवंश की मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी. मौके पर धरने पर बैठे एक संत ने आमरण अनशन भी शुरू किया.

बता दें कि बीते कई दिनों में हुए 100 से अधिक गोवंश की मौत हो गई. प्रारम्भिक तौर पर गौशाला में गौवंश की मौत बिना देखरेख और सार संभाल नहीं होने के कारण हुई है. वहां गौशाला में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई तो पशुओं के लिए सीलन भरा चारा पड़ा मिला. वहीं गौवंश के लिए बनाए शेड कीचड़ से भरे हुए थे. डॉक्टर बोले प्रारंभिक तौर पर सर्दी और खराब पशु चारे के कारण गौवंश की मौत हो हुई हैं.

पूरे मामले को लेकर एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने कहा कि SIR में व्यस्त होने के कारण गौशाला का निरीक्षण नहीं किया. वहीं गोशाला अध्यक्ष बीमार होने के कारण गोवंश की देखभाल नहीं हो पाई. पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से गौशाला को अनुदान दिया जा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है आखिर इन गौवंश के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि का आखिर उपयोग कंहा हुआ.

वहीं, मामले को जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने भी गौशाला परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को बाकी बचे गौवंश के बेहतर उपचार हेतु निर्देशित किया. वहीं, कलेक्टर ने कहा कि पूरे मामले में जो भी दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर मंजू चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा इस गौशाला को इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख रुपए की वितीय सहायता राशि दी गई है.

