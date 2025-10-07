श्रीगंगानगर में बाप-बेटे करते धर्म परिवर्तन, जल पिला पढ़े मंत्र, बोले-अब तुम बदल गए

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर इलाके के हिंदुमलकोट में एक पिता और उसके बेटे ने बीमारी ठीक करने का लालच दिया और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया.
Trending Photos
Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर इलाके के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया. यहां के खाटलबाना गांव में एक पास्टर पिता और उसके बेटे ने बीमारी ठीक करने का लालच दिया और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया.
साथ ही दूसरे धर्मों के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया. वहीं, बीते दिन पुलिस ने बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की.
शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने पुलिस को बताया कि वह बहुत ज्यादा समय से बीमार चल रहा था. वहीं, खाटलबाना गांव का रहने वाला पास्टर बग्गुसिंह उसके घर पर आया और उसने दावा किया कि अगर वह ईसाई धर्म अपना लगे तो उकी बीमारी ठीक हो जाएगी.
वहीं, इसके बाद उसको अपने घर ले गया और जल पिलाया, मंत्र पढ़े और सिर पर हाथ रखा. इसके बाद कहा कि अब तुम ईसाई हो गए हो, प्रभु यीशु तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे. इसके साथ ही बग्गुसिंह ने सिख धर्म और गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की.
वहीं, शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने ये सारी बात अपने बेटे सुखविंद्र सिंह को बताई. वहीं, जब सुखविंद्र सिंह ने पास्टर से बात की तो बग्गुसिंह ने धमकी दी और कहा कि उसके बड़े अधिकारियों से संपर्क हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. इसके अलावा बग्गुसिंह के बेटे अमनदीप ने भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी.
शिकायतकर्ता सतनाम सिंह और उसके बेटे ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग समेत वीडियो और ऑडियो भी दिए. साथ ही शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बग्गुसिंह ने खाटलबाना में अपने घर पर चर्च बनाया है, जहां पर वह रोज प्रार्थना सभाएं और धर्म परिवर्तन जैसे काम चला रहा है. यहां पर गरीब और मजदूर लोगों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है.
मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी बग्गुसिंह का नाम धर्म परिवर्तन के मामले में सामने आ चुका है. साल 2024 मार्च के महीने में संगरिया थाने में उसके और बोलांवाली रहने वाले अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपी बाप-बेटेल यूट्यूब के जरिए वीडियो बनाकर भी लोगो को हिंदू धर्म और देवी देवताओं के प्रति भड़काने का काम करते थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sriganganagar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!