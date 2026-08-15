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सुधार का मौका मिला तो बदली तस्वीर! टांटिया ग्रुप के सहयोग से सजायाफ्ता बंदियों ने सीखा बैंड, जेल से बाहर दी शानदार प्रस्तुति

Rajasthan News: श्रीगंगानगर जिला जेल में स्वतंत्रता दिवस पर सजायाफ्ता बंदियों ने पहली बार बैंड प्रस्तुति दी. तिरंगा रैली के दौरान बंदियों ने देशभक्ति की धुनें बजाईं. पहल का उद्देश्य बंदियों को हुनर और सकारात्मक बदलाव के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep Suthar
Published:Aug 15, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 06:40 PM IST
सुधार का मौका मिला तो बदली तस्वीर! टांटिया ग्रुप के सहयोग से सजायाफ्ता बंदियों ने सीखा बैंड, जेल से बाहर दी शानदार प्रस्तुति
Image Credit: श्रीगंगानगर जिला जेल में स्वतंत्रता दिवस पर सजायाफ्ता बंदियों ने पहली बार बैंड प्रस्तुति दी.

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल के बंदियों ने देशभक्ति के साथ-साथ बदलाव और सुधार का एक अनूठा संदेश दिया. जिला जेल में पहली बार विभिन्न अपराधों में सजायाफ्ता बंदियों को बैंड का प्रशिक्षण दिया गया और खास बात यह रही कि इन बंदियों ने जेल की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक रूप से बैंड की प्रस्तुति भी दी.

तिरंगा रैली में बैंड की प्रस्तुति
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला जेल से तिरंगा रैली निकाली गई. हाथों में तिरंगा और बैंड की मधुर देशभक्ति धुनों के साथ निकली यह रैली महाराजा गंगासिंह चौक तक पहुंची. बैंड की धुनों ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सड़क से गुजर रहे लोग भी कुछ देर के लिए रुककर इस अनूठी प्रस्तुति को देखते नजर आए.

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जेल प्रशासन और टांटिया ग्रुप का सहयोग
इस पहल के पीछे जेल प्रशासन और टांटिया ग्रुप का सहयोग रहा. टांटिया ग्रुप के डॉ. मोहित टांटिया के सहयोग से तथा जेल अधीक्षक महावीर प्रसाद मीणा और जेलर हेमराज वैष्णव के प्रयासों से बंदियों को पहली बार बैंड का प्रशिक्षण दिलाया गया.

देशभक्ति की धुनों से सराबोर हुआ माहौल
प्रशिक्षण के बाद जब यही बंदी जेल से बाहर बैंड लेकर पहुंचे और देशभक्ति की धुनें बजाईं, तो माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर हो गया. यह सिर्फ एक बैंड प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके भीतर सकारात्मक बदलाव की भावना पैदा करने की दिशा में एक नई पहल भी थी.

बंदियों को मिला प्रतिभा दिखाने का मौका
श्रीगंगानगर जिला जेल में पहली बार सजायाफ्ता बंदियों को इस तरह का अवसर दिया गया. जेल प्रशासन की इस पहल में यह संदेश साफ दिखाई दिया कि सजा भुगत रहे व्यक्ति के भीतर भी प्रतिभा और हुनर हो सकता है, जिसे सही दिशा और अवसर देकर सकारात्मक बदलाव में बदला जा सकता है. स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की शान और बैंड की धुनों के बीच हुई यह प्रस्तुति लोगों के लिए भी कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी रही. श्रीगंगानगर जेल प्रशासन की इस पहल ने एक अलग ही संदेश दिया-सुधार का अवसर मिले, तो बदलाव की राह भी तैयार की जा सकती है.

गौरतलब है कि टांटिया ग्रुप द्वारा डॉ. मोहित टांटिया के अथक प्रयासों से टांटिया ग्रुप द्वारा विभिन्न सामाजिक सरोकार व जिला प्रशासन के साथ मिलकर नशा हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे है. ऐसे में अब डॉ मोहित टांटिया के प्रयास धरातल पर आमजन के बीच चर्चा बने हुए है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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