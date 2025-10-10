Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अनूपगढ़ में सड़कों का बुरा हाल, BJP नेता बोले, अब गोबर से बनाएंगे सड़क अगर PWD नहीं जागा...

Rajasthan news: अनूपगढ़ में PWD की लापरवाही से गौरव पथ सहित 4 सड़कें अटकीं, सरकारी अस्पताल का रास्ता बंद. भाजपा नेता मोहित छाबड़ा ने एक सप्ताह में काम शुरू न होने पर 'गोबर की सड़क' बनाने की चेतावनी दी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 10, 2025, 05:24 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

अनूपगढ़ में सड़कों का बुरा हाल, BJP नेता बोले, अब गोबर से बनाएंगे सड़क अगर PWD नहीं जागा...

Sriganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ में सड़कों का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका होने के कारण स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 और 2024-25 के तहत अनूपगढ़ में चार सड़कों का निर्माण होना था, जिसमें एसडीएम कार्यालय से केंद्रीय बस स्टैंड तक का महत्वपूर्ण गौरव पथ भी शामिल है.

मगर PWD विभाग (लोक निर्माण विभाग) की कथित लापरवाही के चलते ये सड़कें कई महीनों से अटकी पड़ी हैं, जिससे आमजन को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

भाजपा नेता की 'गोबर की सड़क' बनाने की चेतावनी
मामले को लेकर भाजपा नेता मोहित छाबड़ा ने PWD विभाग के काम को 'निकम्मापन' बताया है और सख्त चेतावनी दी है. छाबड़ा ने कहा है कि अगर PWD विभाग ने एक सप्ताह के भीतर गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया, तो सभी भाजपा कार्यकर्ता विरोध स्वरूप इस सड़क पर गोबर का लेप कर अपने स्तर पर 'गोबर की सड़क' का निर्माण करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सरकारी अस्पताल सहित महत्वपूर्ण रास्ते बंद
यह समस्या केवल आवागमन तक सीमित नहीं है. मोहित छाबड़ा ने बताया कि गौरव पथ पर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, चार बैंक और सैकड़ों दुकानें स्थित हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि आमजन के लिए सबसे उपयोगी सरकारी अस्पताल भी इसी सड़क पर है. सड़क निर्माण न होने के कारण बरसात के दिनों में सरकारी अस्पताल में आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है. इसी तरह, पुलिस थाना रोड का कार्य भी रुका हुआ है.

अधिकारियों की अनदेखी
स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि गौरव पथ और पुलिस थाना रोड के निर्माण की मांग को लेकर PWD विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, यहां तक कि संभाग स्तर के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया है. भाजपा नेता के अनुसार, सरकार ने इन सड़कों के लिए बजट आवंटित कर दिया है, फिर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. एसडीएम सुरेश राव की फटकार के बाद PWD विभाग ने 27 मई को काम शुरू किया था, लेकिन जून में बरसात आने के कारण काम बंद कर दिया गया और अब तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है. स्थानीय निवासी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news