अनूपगढ़ में सड़कों का बुरा हाल, BJP नेता बोले, अब गोबर से बनाएंगे सड़क अगर PWD नहीं जागा...

Sriganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ में सड़कों का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका होने के कारण स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 और 2024-25 के तहत अनूपगढ़ में चार सड़कों का निर्माण होना था, जिसमें एसडीएम कार्यालय से केंद्रीय बस स्टैंड तक का महत्वपूर्ण गौरव पथ भी शामिल है.

मगर PWD विभाग (लोक निर्माण विभाग) की कथित लापरवाही के चलते ये सड़कें कई महीनों से अटकी पड़ी हैं, जिससे आमजन को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

भाजपा नेता की 'गोबर की सड़क' बनाने की चेतावनी

मामले को लेकर भाजपा नेता मोहित छाबड़ा ने PWD विभाग के काम को 'निकम्मापन' बताया है और सख्त चेतावनी दी है. छाबड़ा ने कहा है कि अगर PWD विभाग ने एक सप्ताह के भीतर गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया, तो सभी भाजपा कार्यकर्ता विरोध स्वरूप इस सड़क पर गोबर का लेप कर अपने स्तर पर 'गोबर की सड़क' का निर्माण करेंगे.

सरकारी अस्पताल सहित महत्वपूर्ण रास्ते बंद

यह समस्या केवल आवागमन तक सीमित नहीं है. मोहित छाबड़ा ने बताया कि गौरव पथ पर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, चार बैंक और सैकड़ों दुकानें स्थित हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि आमजन के लिए सबसे उपयोगी सरकारी अस्पताल भी इसी सड़क पर है. सड़क निर्माण न होने के कारण बरसात के दिनों में सरकारी अस्पताल में आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है. इसी तरह, पुलिस थाना रोड का कार्य भी रुका हुआ है.

अधिकारियों की अनदेखी

स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि गौरव पथ और पुलिस थाना रोड के निर्माण की मांग को लेकर PWD विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, यहां तक कि संभाग स्तर के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया है. भाजपा नेता के अनुसार, सरकार ने इन सड़कों के लिए बजट आवंटित कर दिया है, फिर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. एसडीएम सुरेश राव की फटकार के बाद PWD विभाग ने 27 मई को काम शुरू किया था, लेकिन जून में बरसात आने के कारण काम बंद कर दिया गया और अब तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है. स्थानीय निवासी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं.

