/Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रावला मंडी में डंडी रोड पर स्थित वाटर वर्क्स के पास पंक्चर लगाने की दुकान में आग लगने के कारण अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही दुकान में आग लगी उसी समय मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और इसकी सूचना रावला पुलिस थाने में तथा पानी के टैंकरों को दी गई.

सूचना मिलने के बाद रावला पुलिस प्रशासन और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे. पानी के टैंकरों और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बताया जा रहा है की दुकान में रखा हुआ पेट्रोल फर्श पर बिखर गया था. दुकान मालिक दुकान पर पूजा कर रहा था. दुकान मालिक ने पूजा करते समय माचिस की जलती हुई तिल्ली फर्श पर बिखरे हुए पेट्रोल पर फेंक दी, जिस कारण से यह आगजनी की घटना हुई है.

इस घटना में दुकान पर काम कर रहा एक युवक भी झुलस गया, जिसे रावला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. आगजनी की घटना में दुकान में रखे हुए नए और पुराने टायर, पंक्चर लगाने का सामान सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है.

पूजा करते समय हुआ हादसा

दुकान मालिक चेतराम ने बताया कि वह आज अपने 18 वर्षीय बेटे राजेश कुमार के साथ दुकान पर था. उन्होंने बताया कि दुकान पर एक जरीकेन में पेट्रोल रखा हुआ था. जरीकेन के पास ही फर्श पर पेट्रोल बिखरा हुआ था. उन्होंने बताया कि जब वह दुकान पर पूजा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने दीपक को जलाकर माचिस की जलती हुई तिल्ली गलती से पेट्रोल के जरीकेन के पास फेंक दी. फर्श पर पेट्रोल बिखरे होने के कारण जलती हुई तिल्ली से पेट्रोल से आग पकड़ ली. देखते ही देखते यह आग पास में रखे हुए नए और पुराने टायरों में फैल गई और आग ने भीषण रूप ले लिया.

आग की चपेट में आया युवक

जिस समय दुकान में आग लगी उस समय राजेश पेट्रोल के जरीकेन के पास ही कुछ काम कर रहा था. पेट्रोल के जरीकेन के पास होने के कारण राजेश आग की चपेट में आ गया और उसके पैर झुलस गए. आगजनी की घटना के समय एक ग्राहक ओमप्रकाश नायक भी दुकान में ही मौजूद था. आग भड़कती देख तीनो जनों ने दुकान से बाहर भागकर अपनी जान बचाई.

गैंस सिलेंडर में भी लगी आग

आगजनी की घटना होने पर मौके पर लोगो की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगो ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी. सूचना मिलने पर एसआई गिरधारी सिंह और प्रशासक दिनेश सोनी, मंडी पटवारी राजकुमार मीणा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी जैसे ही पानी के टैंकर चालक शाह बरियाम खान और लाली की सूझबूझ के साथ प्रशासक दिनेश सोनी और स्थानीय लोगो ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए मगर तब तक आग ने भयंकर रूप ले लिया था.

घटना के समय दुकान में रखे छोटे गैंस सिलेण्डर में भी आग लग गई. चालक शाह बरियाम खान ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ युवको की मदद से जलते हुए गैंस सिलेंडर को दुकान से बाहर निकाला और गैंस सिलेंडर में लगी आग को गीली बोरी से बुझाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.