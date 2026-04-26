Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sri ganganagar
  • /Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sriganganagar News:  राजस्थान के श्रीगंगानगर के रावला मंडी में पंक्चर लगाने की दुकान में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. दुकान मालिक दुकान पर पूजा कर रहा था. 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep Suthar
Published: Apr 26, 2026, 07:39 PM|Updated: Apr 26, 2026, 07:39 PM
Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी
Image Credit:

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रावला मंडी में डंडी रोड पर स्थित वाटर वर्क्स के पास पंक्चर लगाने की दुकान में आग लगने के कारण अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही दुकान में आग लगी उसी समय मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और इसकी सूचना रावला पुलिस थाने में तथा पानी के टैंकरों को दी गई.

सूचना मिलने के बाद रावला पुलिस प्रशासन और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे. पानी के टैंकरों और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बताया जा रहा है की दुकान में रखा हुआ पेट्रोल फर्श पर बिखर गया था. दुकान मालिक दुकान पर पूजा कर रहा था. दुकान मालिक ने पूजा करते समय माचिस की जलती हुई तिल्ली फर्श पर बिखरे हुए पेट्रोल पर फेंक दी, जिस कारण से यह आगजनी की घटना हुई है.

इस घटना में दुकान पर काम कर रहा एक युवक भी झुलस गया, जिसे रावला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. आगजनी की घटना में दुकान में रखे हुए नए और पुराने टायर, पंक्चर लगाने का सामान सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है.

पूजा करते समय हुआ हादसा
दुकान मालिक चेतराम ने बताया कि वह आज अपने 18 वर्षीय बेटे राजेश कुमार के साथ दुकान पर था. उन्होंने बताया कि दुकान पर एक जरीकेन में पेट्रोल रखा हुआ था. जरीकेन के पास ही फर्श पर पेट्रोल बिखरा हुआ था. उन्होंने बताया कि जब वह दुकान पर पूजा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने दीपक को जलाकर माचिस की जलती हुई तिल्ली गलती से पेट्रोल के जरीकेन के पास फेंक दी. फर्श पर पेट्रोल बिखरे होने के कारण जलती हुई तिल्ली से पेट्रोल से आग पकड़ ली. देखते ही देखते यह आग पास में रखे हुए नए और पुराने टायरों में फैल गई और आग ने भीषण रूप ले लिया.

आग की चपेट में आया युवक
जिस समय दुकान में आग लगी उस समय राजेश पेट्रोल के जरीकेन के पास ही कुछ काम कर रहा था. पेट्रोल के जरीकेन के पास होने के कारण राजेश आग की चपेट में आ गया और उसके पैर झुलस गए. आगजनी की घटना के समय एक ग्राहक ओमप्रकाश नायक भी दुकान में ही मौजूद था. आग भड़कती देख तीनो जनों ने दुकान से बाहर भागकर अपनी जान बचाई.

गैंस सिलेंडर में भी लगी आग
आगजनी की घटना होने पर मौके पर लोगो की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगो ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी. सूचना मिलने पर एसआई गिरधारी सिंह और प्रशासक दिनेश सोनी, मंडी पटवारी राजकुमार मीणा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी जैसे ही पानी के टैंकर चालक शाह बरियाम खान और लाली की सूझबूझ के साथ प्रशासक दिनेश सोनी और स्थानीय लोगो ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए मगर तब तक आग ने भयंकर रूप ले लिया था.
घटना के समय दुकान में रखे छोटे गैंस सिलेण्डर में भी आग लग गई. चालक शाह बरियाम खान ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ युवको की मदद से जलते हुए गैंस सिलेंडर को दुकान से बाहर निकाला और गैंस सिलेंडर में लगी आग को गीली बोरी से बुझाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
आग की सूचना पर विद्युत विभाग के जेईएन रोहित छींपा ने तुरंत डंडी रोड की लाईन को बंद करवाया और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. करीब 2 घण्टों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक दुकान में रखा हुआ करीब 3 लाख रुपये की लागत का सामान जलकर राख हो गया था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSriganganagar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Alwar Gangrape Case: मुख्य आरोपी के साथ दो गिरफ्तार, SIT की जांच शुरूधौलपुर में पार्वती नदी में नहाते समय बड़ा हादसा, 3 बच्चों की डूबने से मौत
Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में तेजी, जानें होने शहरों में क्या है सोने-चांदी का भाव

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

जयपुर में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज, जोरदार हवाओं के साथ हुई बारिश

राजस्थान के किसानों के लिए फायदे का सौदा, इस गर्मी अपने खेतों में कर लें ये काम, अगली फसल में सोना उगलेगी मिट्टी!

राजस्थान में फिर से बदला मौसम, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Tags:
Sri Ganganagar News
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sriganganagar: पंक्चर लगाने की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sri Ganganagar News
2

अलवर में देर रात खौफनाक वारदात, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

alwar crime
3

Rajasthan: NEP 2020 का अधूरा लागू होना दिखा असर, सरकारी स्कूलों का लगातार घट रहा नामांकन

Rajasthan news
4

"पधारो म्हारे देश" से गूंजेगा पूरा जयपुर, नितिन नबीन के स्वागत की तैयारी में उतरे कार्यकर्ता

Rajasthan Politics
5

Alwar Gangrape Case: मुख्य आरोपी के साथ दो गिरफ्तार, SIT की जांच शुरू

Alwar news