/श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

Sri Ganganagar Accident News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नेशनल हाईवे-62 पर रविवार अल सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. सुरतगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में 22 LGW के पास सेना के वाहन और एक निजी एम्बुलेंस की आमने-सामने टक्कर हो गई.

हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस में सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना के उपनिरीक्षक सम्पत धायल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों मृतक हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र के 5 B कोनि गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.



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