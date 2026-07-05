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श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

Sri Ganganagar Accident News: श्रीगंगानगर के NH-62 पर सुरतगढ़ के पास सेना के वाहन और निजी एम्बुलेंस की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर घायल हुए हैं. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep Suthar
Published: Jul 05, 2026, 09:30 AM|Updated: Jul 05, 2026, 09:30 AM
श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत
Image Credit: Sri Ganganagar Accident NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sri Ganganagar Accident News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नेशनल हाईवे-62 पर रविवार अल सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. सुरतगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में 22 LGW के पास सेना के वाहन और एक निजी एम्बुलेंस की आमने-सामने टक्कर हो गई.

हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस में सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना के उपनिरीक्षक सम्पत धायल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों मृतक हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र के 5 B कोनि गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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