Sriganganagar News: पाकिस्तानी बॉर्डर पर मिले 2 पीले रंग के पैकेट, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड़ पर

Sriganganagar News: 27 फरवरी को खाजूवाला के गांव 24 केएनडी में बीएसएफ और पुलिस को भारी मात्रा में हथियारों की खेप मिली थी. हथियारों की खेप मिलने के बाद बीएसएफ और पुलिस के द्वारा भारत-पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था.

इसी अभियान के तहत आज रविवार को रावला के गांव 4 बीडी में वन विभाग की भूमि पर हेरोइन के 2 पीले रंग का पैकेट बरामद हुए.

पैकेट में मिला 1 किलो हेरोइन

सूचना मिलने पर खाजूवाला डीएसपी अमरजीत चावला, अनूपगढ़ डीएसपी प्रशांत कौशिक सहित बीएसएफ के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस पैकेट को खोलने पर पैकेट में 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है. संभावना जताई जा रही है कि इस हेरोइन को पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों ने ड्रोन से भारत की सीमा में गिराया है. मौके पर सुरक्षा एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है.

बीएसएफ और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

अनूपगढ़ डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि 2 दिन पहले भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद से ही पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ और पुलिस के द्वारा भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों और खेतों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था.

दो पीले रंग के पैकेट मिले

इसी अभियान के तहत आज रविवार को 4 बीडी में वन विभाग की भूमि में दो पीले रंग के पैकेट गिरे हुए दिखाई दिए. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जब दोनों पैकेट्स को खोला गया तो उन पैकेट्स में एक किलो हेरोइन बरामद हुई है.

सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर

डीएसपी ने बताया कि दोनों पैकेट जब्त कर लिए गए हैं और मौके पर ही मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि हथियार और हेरोइन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सर्च अभियान को और भी तेज कर दिया गया है. हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह हेरोइन किसने मंगवाई थी.

