Sriganganagar: BJP नेता की बेटी के घर की डकैती, पुलिसकर्मी बनकर घुसे थे बदमाश

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बेटी के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी, पूर्व मंत्री के दामाद (व्यापारी) गुरचरण सिंह रमाणा के घर नकली पुलिसकर्मी बनकर घुसे थे और वारदात को अंजाम दिया था.

एसपी डॉ. अमृता दुहन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया. एसपी ने बताया- घटना 18 अक्टूबर को रात करीब 10:30 बजे 42 जीजी गांव में हुई थी. घटना की सूचना मिलने पर पांच थानों केसरीसिंहपुर, पदमपुर, चूनावढ़, हिंदुमलकोट, मटीलीराठान व जवाहरनगर की पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी (मैंने) ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पंजाब में अजीमगढ़, अबोहर, मलोट, जगरावा तक करीब 300 किलोमीटर दूरी में लगे 200 सीसीटीवी कैमरो को चैक किया. इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में दबिश दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सर्वजीत उर्फ छिन्दा निवासी अमृतसर (पंजाब), सुरेंद्र सिंह उर्फ छिंदा निवासी (नई दिल्ली) व बॉबी निवासी 42 जीजी, करणपुर (श्रीगंगानगर) के रूप में हुई है. पुलिस ने बॉबी के साथ-साथ चंडीगढ़ निवासी सोनू, दिल्ली निवासी संजीव और संजय को भी नामजद आरोपी बनाया है.

एसपी ने बताया कि घटना में मुख्य आरोपी बलजिंदर सिंह निवासी जगरांव (पंजाब) है, जिस पर 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस टीम ने बलजिंदर सिंह के बड़े भाई और उसके लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है.

बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और आस-पास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं. एसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य हैं, जो वारदातों को अंजाम देने के लिए पहले किराए पर गाड़ियां लेते हैं. इसके बाद रैकी कर बड़ी पैसे वाली पार्टियां ढूंढते हैं और फिर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वारदातों को अंजाम देते हैं.

पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इस वारदात की साजिश गांव 42 जीजी के निवासी बॉबी ने रची थी. उसने पंजाब और दिल्ली में रहने वाले अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. वारदात से पहले रमाणा की रेकी की गई थी. फिलहाल पुलिस टीमें आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

