श्रीगंगानगर में हाइवे पर ट्रक से टकराई पिकअप, 30 लोग हुए घायल

Suratgarh, Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के NH-62 पर ट्रक से पिकअप टकराई. हादसे में महिलाओं सहित करीब 30 लोग घायल हुए. ये हादसा हाईवे पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास हुआ.

सभी घायलों को सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटरलाया गया. वहीं, गंभीर घायलों को रेफर किया जा रहा है. सूचना पर सिटी पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंची. कहा जा रहा है कि सभी घायल खेत में नरमा चुगाई कर वापस लौट रहे थे.

खबर अपडेट की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now