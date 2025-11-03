Zee Rajasthan
श्रीगंगानगर में हाइवे पर ट्रक से टकराई पिकअप, 30 लोग हुए घायल

SriganganagarAccident News: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के NH-62 पर ट्रक से  पिकअप टकराई. इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. 

Published: Nov 03, 2025, 08:59 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 08:59 PM IST

श्रीगंगानगर में हाइवे पर ट्रक से टकराई पिकअप, 30 लोग हुए घायल

Suratgarh, Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के NH-62 पर ट्रक से पिकअप टकराई. हादसे में महिलाओं सहित करीब 30 लोग घायल हुए. ये हादसा हाईवे पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास हुआ.

सभी घायलों को सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटरलाया गया. वहीं, गंभीर घायलों को रेफर किया जा रहा है. सूचना पर सिटी पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंची. कहा जा रहा है कि सभी घायल खेत में नरमा चुगाई कर वापस लौट रहे थे.

खबर अपडेट की जा रही है.

