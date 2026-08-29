/बैन के बावजूद बैक डेट में तबादले, 10 जुलाई की तारीख में महिला VDO का 3 बार बदला मुख्यालय

Suratgarh, Sri Ganganagar News : श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पंचायत समिति में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी (VDO) का करीब डेढ़ माह के दौरान 10 जुलाई की ही तारीख में तीन बार मुख्यालय बदल दिया गया है. प्रशासन - स्थापना समिति की 10 जुलाई की बैठक का हवाला देते हुए अलग-अलग समय पर जारी इन संशोधित आदेशों ने स्थानांतरण प्रक्रिया, निर्णय की पारदर्शिता और पंचायत समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच नवनियुक्त VDO के 25 जुलाई के ज्ञापन में BDO मेजर अली और AAO अनिल जाखड़ की टेंडर प्रक्रिया व कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बाद जिला परिषद CEO गिरधर बेनीवाल ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. इसी प्रकरण के बाद रामसरा जाखड़ांन के VDO अमर सिंह स्वामी को निलंबित किए जाने से पंचायत समिति का प्रशासनिक विवाद और गहरा गया है.

एक ही तारीख, तीन आदेश, हर बार बदला मुख्यालय

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17 एसटीबी पालीवाला में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी उर्मिला का पहले तबादला सिंगरासर किया गया, इसके बाद 10 जुलाई की ही तारीख का उल्लेख करते हुए, संशोधित आदेश जारी किया गया और उनका मुख्यालय सरदारपुरा बीका कर दिया गया, इसके बाद फिर एक अन्य संशोधित आदेश सामने आया, जिसमें प्रशासन एवं स्थापना समिति की 10 जुलाई की बैठक का हवाला देते हुए उन्हें ग्राम पंचायत 1 एलएम के रिक्त पद पर पदस्थापित कर दिया गया. खास बात ये है कि तीनों आदेशों में निर्णय का आधार 10 जुलाई की बैठक को बताया गया है, जबकि आदेश अलग-अलग समय पर जारी किए गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पदस्थापन का निर्णय 10 जुलाई को ही लिया गया था, तो बाद में उसी तारीख का उल्लेख करते हुए बार-बार संशोधित आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी ? क्या इन संशोधनों के लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई थी और क्या सभी आदेशों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया था ?

डेढ़ माह तक मुख्यालय को लेकर उलझन

लगातार बदलते आदेशों के चलते संबंधित VDO के पदस्थापन को लेकर लंबे समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही, वहीं जिन ग्राम पंचायतों में पदस्थापन बदला गया, वहां कार्य व्यवस्था और विकास कार्यों की निरंतरता पर भी असर पड़ने की स्थिति बनी. पंचायत समिति के कर्मचारियों में भी लगातार संशोधित आदेशों को लेकर चर्चा है. जानकारी के मुताबिक मामला केवल एक VDO तक सीमित होने की बात नहीं है. पंचायत समिति में अन्य कार्मिकों के संबंध में भी बैक डेट में संशोधित आदेश जारी कर पदस्थापन बदले जाने की चर्चा है. अगर जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो मामला महज स्थानांतरण का नहीं रहकर प्रतिबंध अवधि में प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और आदेशों की वैधता से भी जुड़ जाएगा.

नवनियुक्त VDO के ज्ञापन के बाद सामने आया दूसरा विवाद

इसी बीच पंचायत समिति सूरतगढ़ में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों ने 25 जुलाई को ज्ञापन देकर पंचायत समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. ज्ञापन में BDO मेजर अली और AAO अनिल जाखड़ की टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों को लेकर आरोप लगाए गए थे. ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं के बाद जिला परिषद CEO गिरधर बेनीवाल ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया. इसी घटनाक्रम के बाद रामसरा जाखड़ांन के VDO अमर सिंह स्वामी को जिला परिषद CEO की ओर से निलंबित किया गया और उनका मुख्यालय पंचायत समिति सादुलशहर किया गया, निलंबन आदेश में स्वामी पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विकास कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप, दबाव बनाने, धमकी देने, मानसिक प्रताड़ना और कूटरचित राजकीय दस्तावेज तैयार करने और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गई है.

पहले भी उठ चुका है BDO मेजर अली की कार्यशैली पर सवाल

BDO मेजर अली का कार्यकाल इससे पहले भी स्थानांतरण और प्रशासनिक फैसलों को लेकर चर्चा में रहा है. अक्टूबर 2025 में जिला परिषद की साधारण सभा में नियम विरुद्ध स्थानांतरण और एपीओ आदेश जारी किए जाने का मुद्दा उठाया गया था. जिला परिषद सदस्यों ने BDO की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी और उनके खिलाफ एपीओ का प्रस्ताव भी पारित किया गया था. अब एक तरफ 10 जुलाई की तारीख में बार-बार संशोधित तबादला आदेश जारी होने और दूसरी तरफ नवनियुक्त VDO के ज्ञापन, तीन सदस्यीय जांच कमेटी और VDO के निलंबन का मामला सामने आने से पंचायत समिति की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं.