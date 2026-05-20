/श्रीगंगानगर में सरहद पार की 'साजिश'? खेत में मिला संदिग्ध कबूतर, पैर पर उर्दू में लिखा है ये सीक्रेट कोड!

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Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा के पास एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया है. घमुड़वाली क्षेत्र के 79 LNP सेकेंड गांव में मिले इस कबूतर के पैर में प्लास्टिक का छल्ला है, जिस पर उर्दू में एक नंबर और कोड लिखा है. सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस जांच में जुट गई हैं.
Sriganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के घमुड़वाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक संदिग्ध कबूतर मिलने से इलाके में हलचल मच गई. जानकारी के अनुसार 79 एलएनपी सैंकेड़ गांव में एक किसान को खेतों के पास यह कबूतर दिखाई दिया. कबूतर की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर किसान ने उसे पकड़ लिया. जांच के दौरान कबूतर के पैरों में प्लास्टिक का एक छल्ला बंधा हुआ मिला, जिस पर उर्दू भाषा में 03225995219 नंबर और एक कोड लिखा हुआ था.
मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही घमुड़वाली क्षेत्र की रिडमलसर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कबूतर को अपने कब्जे में लिया. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कबूतर कहां से आया और उसके पैरों में बंधे छल्ले पर लिखे नंबर और कोड का क्या संबंध है.
ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी मामले को सावधानी से देख रही हैं. पुलिस का कहना है कि शुरुआती स्तर पर हर पहलू की जांच की जा रही है और आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.
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