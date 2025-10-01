अनूपगढ़ में स्कूल गेट पर धरने पर बच्चे, हिस्ट्री टीचर को वापस लाने की मांग

Sriganganagar News : अनूपगढ़ के गांव 6 पी में संचालित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में से हिस्ट्री की व्याख्याता योगेंद्रपाल को गांव 15 एलएम में संचालित सरकारी स्कूल में व्याख्याता का पद रिक्त होने पर 19 सितंबर को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगाया गया था. जिसका आज बुधवार को गांव 6 पी के स्कूल के छात्र-छात्राओं के द्वारा विरोध किया गया.

छात्र-छात्राओं ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर बाहर धरना लगा दिया. विद्यार्थियों के द्वारा मांग की जा रही है, कि इतिहास की व्याख्याता योगेंद्र पाल को वापिस इसी स्कूल में लगाया जाए. हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा गांव 6पी के सरकारी स्कूल में हिस्ट्री के व्याख्याता की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, मगर फिर भी विद्यार्थियों के द्वारा योगेंद्रपाल को वापिस स्कूल में लाने की मांग की जा रही है. विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल में तालाबंदी किए जाने पर सीबीईओ पंकज जांगिड़, तहसीलदार दिव्या चावला धरना स्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से समझाइश कर रहे हैं.

प्रिंसिपल को हटाने की भी की जा रही है मांग

धरने पर बैठे विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल सुमन के द्वारा योगेंद्रपाल को यहां से अपनी मर्जी से रिलीव किया गया है. विद्यार्थियों ने गंभीर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों से भेदभाव किया जाता है और छुआछूत फैलाया जा रहा है. इसलिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों के द्वारा मांग की जा रही है कि प्रिंसिपल सुमन को स्कूल से हटाया जाए और हिस्ट्री के व्याख्याता योगेंद्र पाल को वापस इसी स्कूल में लगाया जाए.

प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया निराधार

प्रिंसिपल सुमन ने बताया कि उन पर जो भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है. उन्होंने बताया कि आज आधुनिक भारत में छुआछूत जैसी कुरीति है ही नहीं. स्कूल के पूरे स्टाफ के द्वारा सभी विद्यार्थियों को एक समान माना जाता है. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के हिस्ट्री की व्याख्याता योगेंद्र पाल 19 सितंबर से 11 अक्टूबर तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में गांव 15 एलएम में लगाया गया है. शिक्षा विभाग के आदेशों पर ही उन्होंने व्याख्याता योगेंद्र पाल को स्कूल से रिलीव किया है. प्रिंसिपल सुमन ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा गांव 6पी के सरकारी स्कूल में हिस्ट्री के व्याख्याता की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए हरदीप कौर को नियुक्त किया है.

मौके पर प्रशासन मौजूद

स्कूल में तालाबंदी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से समझाइश कर रहा है. सीबीईओ पंकज जांगिड़ ने बताया कि गांव 15 एलएम में हिस्ट्री का व्याख्याता नहीं होने के कारण, वहां विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसलिए वैकल्पिक रूप में योगेंद्र पाल को उसे स्कूल में नियुक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों से समझाइस की जा रही है ताकि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित न हो.

