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बीकानेर से दवाई लेकर लौटते समय पार्षद और भाई लापता, मां ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर दी आत्महत्या की चेतावनी

Suratgarh News: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड-43 से नवनिर्वाचित पार्षद कृष्ण बेनीवाल और उसका भाई लापता हो गए. दोनों के लूणकरणसर पुलिस थाने के पास से लापता होने की बात सामने आई है. परिजनों और वार्डवासियों ने सिटी थाने के बाहर प्रदर्शन कर दोनों की तलाश की मांग की. पार्षद की मां ने आत्महत्या की चेतावनी भी दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 19, 2026, 09:30 AM IST | Updated:Sep 19, 2026, 09:30 AM IST
बीकानेर से दवाई लेकर लौटते समय पार्षद और भाई लापता, मां ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर दी आत्महत्या की चेतावनी
Image Credit: Suratgarh News

Krishna Beniwal Missing: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. वार्ड-43 से नवनिर्वाचित पार्षद कृष्ण बेनीवाल और उसका भाई लापता बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों बीकानेर से दवाई लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान लूणकरणसर पुलिस थाने के पास से उनके लापता होने की बात सामने आई है.


परिजनों और वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन
पार्षद और उसके भाई के लापता होने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है. देर रात विकास की मां और वार्डवासियों ने सिटी थाने के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दोनों की तलाश कर उन्हें जल्द खोजने की मांग रखी.

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पार्षद की मां ने दी आत्महत्या की चेतावनी
लापता पार्षद की मां ने सिटी थाने के बाहर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी. परिजनों की मांग है कि प्रशासन दोनों की तलाश के लिए तत्काल कार्रवाई करे. फिलहाल कृष्ण बेनीवाल और उसके भाई के लापता होने से जुड़े घटनाक्रम को लेकर परिजनों की ओर से तलाश की मांग की जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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