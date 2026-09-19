/बीकानेर से दवाई लेकर लौटते समय पार्षद और भाई लापता, मां ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर दी आत्महत्या की चेतावनी

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Krishna Beniwal Missing: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. वार्ड-43 से नवनिर्वाचित पार्षद कृष्ण बेनीवाल और उसका भाई लापता बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों बीकानेर से दवाई लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान लूणकरणसर पुलिस थाने के पास से उनके लापता होने की बात सामने आई है.
परिजनों और वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन
पार्षद और उसके भाई के लापता होने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है. देर रात विकास की मां और वार्डवासियों ने सिटी थाने के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दोनों की तलाश कर उन्हें जल्द खोजने की मांग रखी.
पार्षद की मां ने दी आत्महत्या की चेतावनी
लापता पार्षद की मां ने सिटी थाने के बाहर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी. परिजनों की मांग है कि प्रशासन दोनों की तलाश के लिए तत्काल कार्रवाई करे. फिलहाल कृष्ण बेनीवाल और उसके भाई के लापता होने से जुड़े घटनाक्रम को लेकर परिजनों की ओर से तलाश की मांग की जा रही है.
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