Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sri ganganagar
  • /अनूपगढ़ में नशे का कहर, एक और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कथित ड्रग इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत

अनूपगढ़ में नशे का कहर, एक और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कथित ड्रग इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत

अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 27 में सोमवार रात एक युवक की कथित रूप से नशीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार और पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर नाराजगी जताई है.

Edited byAnsh RajReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 23, 2026, 10:44 AM|Updated: Jun 23, 2026, 10:44 AM
अनूपगढ़ में नशे का कहर, एक और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कथित ड्रग इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत
Image Credit: Anupgarh News

Anupgarh News: अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 27 में नशे के बढ़ते अवैध कारोबार ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं. सोमवार रात करीब 9 बजे एक युवक की कथित रूप से मादक पदार्थ का इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन की निगरानी व्यवस्था तथा क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया. घटना की प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय युवती पूनम ने बताया कि वह शाम को घर के बाहर पानी लेने आई थी.

उसी दौरान उसने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में गली में खड़ा देखा. उसे देखकर युवक थोड़ा आगे बढ़ गया और अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर स्वयं को लगा लिया. कुछ देर बाद जब उसकी छोटी बहन बाहर आई तो युवक जमीन पर बेसुध पड़ा मिला. इसके बाद मोहल्ले वालों और पुलिस को सूचना दी गई. युवक को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 27 अब नशेड़ियों और अवैध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि मृतक युवक की शिनाख्त नही हो पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वार्ड नम्बर 27 बनता जा रहा है नशेड़ियों का प्रमुख केंद्र
घटना के बाद वार्डवासियों ने क्षेत्र में संचालित कथित पोल्ट्री फार्म को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसकी नियमित जांच नहीं होती. मोहल्ले के लोगों को यह तक जानकारी नहीं कि वहां कौन लोग रह रहे हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस इन स्थानों की प्रभावी जांच नहीं करती, जिससे नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 27 अब नशेड़ियों और अवैध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. उनका आरोप है कि क्षेत्र में खुलेआम नशीले पदार्थ और अवैध शराब की बिक्री हो रही है.

शाम ढलते ही युवतियों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल
शाम ढलते ही बाहरी क्षेत्रों से आने वाले युवक बाइकों पर यहां पहुंचते हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई देते हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शाम सात बजे के बाद महिलाएं और युवतियां अकेले इस मार्ग से गुजरने में असुरक्षित महसूस करती हैं. मोहल्लेवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि नशे की लत पूरी करने के लिए क्षेत्र में लूटपाट और छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ी हैं. राहगीरों, मजदूरों और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है. कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को गली में ले जाकर उसकी तलाशी लेने और सामान छीनने की घटना भी सामने आई थी, जबकि बच्चों से मोबाइल झपटने की शिकायतें भी मिल चुकी हैं.

वार्ड के लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि क्षेत्र के युवकों की औचक जांच करवाई जाए तो बड़ी संख्या में युवक किसी न किसी नशे की गिरफ्त में मिल सकते हैं. उनका आरोप है कि पुलिस वाहन मुख्य मार्गों से गुजर जाते हैं, लेकिन संवेदनशील गलियों में नियमित निगरानी नहीं होती. भय के कारण लोग खुलकर शिकायत करने से भी कतराते हैं. फिलहाल युवक का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखा गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

राजस्थान के अलावा कहां-कहां है दो संतान वाला नियम?

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
anupgarh news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अनूपगढ़ में नशे का कहर, एक और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कथित ड्रग इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत
anupgarh news
2
Jaipur News
3
Rajasthan Crime
4
jaipur news
5
Nagaur news