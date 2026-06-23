/अनूपगढ़ में नशे का कहर, एक और परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कथित ड्रग इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत

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Anupgarh News: अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 27 में नशे के बढ़ते अवैध कारोबार ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं. सोमवार रात करीब 9 बजे एक युवक की कथित रूप से मादक पदार्थ का इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन की निगरानी व्यवस्था तथा क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया. घटना की प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय युवती पूनम ने बताया कि वह शाम को घर के बाहर पानी लेने आई थी.
उसी दौरान उसने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में गली में खड़ा देखा. उसे देखकर युवक थोड़ा आगे बढ़ गया और अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर स्वयं को लगा लिया. कुछ देर बाद जब उसकी छोटी बहन बाहर आई तो युवक जमीन पर बेसुध पड़ा मिला. इसके बाद मोहल्ले वालों और पुलिस को सूचना दी गई. युवक को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 27 अब नशेड़ियों और अवैध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि मृतक युवक की शिनाख्त नही हो पाई है.
वार्ड नम्बर 27 बनता जा रहा है नशेड़ियों का प्रमुख केंद्र
घटना के बाद वार्डवासियों ने क्षेत्र में संचालित कथित पोल्ट्री फार्म को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसकी नियमित जांच नहीं होती. मोहल्ले के लोगों को यह तक जानकारी नहीं कि वहां कौन लोग रह रहे हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस इन स्थानों की प्रभावी जांच नहीं करती, जिससे नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 27 अब नशेड़ियों और अवैध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. उनका आरोप है कि क्षेत्र में खुलेआम नशीले पदार्थ और अवैध शराब की बिक्री हो रही है.
शाम ढलते ही युवतियों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल
शाम ढलते ही बाहरी क्षेत्रों से आने वाले युवक बाइकों पर यहां पहुंचते हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई देते हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शाम सात बजे के बाद महिलाएं और युवतियां अकेले इस मार्ग से गुजरने में असुरक्षित महसूस करती हैं. मोहल्लेवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि नशे की लत पूरी करने के लिए क्षेत्र में लूटपाट और छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ी हैं. राहगीरों, मजदूरों और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है. कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को गली में ले जाकर उसकी तलाशी लेने और सामान छीनने की घटना भी सामने आई थी, जबकि बच्चों से मोबाइल झपटने की शिकायतें भी मिल चुकी हैं.
वार्ड के लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि क्षेत्र के युवकों की औचक जांच करवाई जाए तो बड़ी संख्या में युवक किसी न किसी नशे की गिरफ्त में मिल सकते हैं. उनका आरोप है कि पुलिस वाहन मुख्य मार्गों से गुजर जाते हैं, लेकिन संवेदनशील गलियों में नियमित निगरानी नहीं होती. भय के कारण लोग खुलकर शिकायत करने से भी कतराते हैं. फिलहाल युवक का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखा गया है.
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