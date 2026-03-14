Swarnim Rajasthan Nagaur: स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में लोकतंत्र के कर्मवीरों को सम्मान, नागौर की प्रतिभाओं को मिला मंच

Swarnim Rajasthan Nagaur: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताज़ा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी समान महत्व देता है. इसी सोच के साथ चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली पहल करता रहता है. इसी कड़ी में आज ZEE Rajasthan का कारवां वीर तेजाजी, कर्माबाई और मीराबाई की जन्मभूमि माने जाने वाले नागौर जिले मेंमें पहुंचा.

नागौर की इसी गौरवशाली पहचान के बीच आज का दिन जिले के लिए खास रहा. सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ज़ी राजस्थान ने यहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिमें जिले के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल मानवता की सेवा की है, नागौर का नाम भी गौरवान्वित किया है.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. समारोह में मुख्य अतिथि के रूपमें राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष C. R. Chaudhary और राजस्थान लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष आरुषि मलिक मौजूद रहीं. इसके अलावा नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपाला झींगर सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम मेंमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. यह कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्वमें सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

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‘स्वर्णिम राजस्थान नागौर’ कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान के कारण इस प्रकार हैं-

सरस्वती शर्मा, एलडीसी, पंचायत समिति नागौर

नागौर जिले की सरस्वती शर्मा बचपन से ही दिव्यांग हैं और दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और आज ये नागौर पंचायत समिति में एलडीसी के पद पर कार्यरत है. सरस्वती शर्मा के दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद वो अपना काम करने के साथ ही बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी करती है. आज युवाओं के लिए एक संदेश बनी हुई है.



सुमिता भींचर, अध्यक्ष, करमा बाई जाट महिला संस्था, नागौर+ संतोष मांजू, महासचिव, करमा बाई जाट महिला संस्था, नागौर



करमा बाई जाट महिला संस्था नागौर द्वारा लगातार समाजिक सरोकार में कार्य किये जा रहे हैं. करमा बाई जाट महिला संस्था नागौर जिला अध्यक्ष सुमिता भींचर अपनी टीम के साथ जरूरतमंद लोगों और बेसहारा जानवरों की हर संभव मदद कर रही है. वहीं, महिला को स्वरोजगार के लिए मसाला उद्योग लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण महिलाओ को रोजगार दिया जा रहा है. वहीं, संस्था की और से गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंडे, चुगाघर और पेड पौधे लगाये जा रहे हैं. वहीं, सर्दियों में जरूरतमंद लोगों को कम्बल और ऊनी कपड़े वितरित किये जा रहे हैं.

पारुल चौधरी, प्रगतिशील किसान

नागौर जिले की पारुल चौधरी वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष हैं. इन्होंने पारम्परिक कृषि उपज और किसानों के हितों के लिए अपनी संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं. इन्होंने किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि विभाग को साथ लेकर नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिलाने में अभियान चलाया और इस अभियान में सफल हुए. GI टैग मिलने से किसानों की अश्वगंधा की फसल को अधिक मुनाफा मिलेगा. इसके लिए अब पारुल चौधरी किसानों से उनके घर घर जाकर उनको प्रेरित भी कर रही है.

कृपाराम देवडा, भामाशाह

नागौर जिले में भामाशाह के रूप में कृपाराम देवडा ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. कृपाराम देवडा वर्तमान में तीन गांव माली समाज नागौर के जिलाध्यक्ष के पद पर है. कृपाराम देवडा ने अब तक करोड़ों रुपये स्कूलों के शिक्षा के लिए दे चुके हैं. वहीं, माली समाज में हर वर्ष 100 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह समाज के साथ मिलकर करते है. वहीं, माली समाज की और से निशुल्क एंबुलेंस की भी व्यवस्था करवाते हैं.



आदिति उपाध्याय, ट्रेनी आईपीएस

नागौर में ट्रेनी आईपीएस के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली आदिति उपाध्याय नागौर एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में आज न केवल जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लाये हुए. नागौर में नशे सहित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध कई कारवाईयां कर चुकी है. ट्रेनी आईपीएस आदिति उपाध्याय का लक्ष्य है कि युवा पीढी को नशे से दूर रखा जाये. ओर आपराधिक दुनिया में जाने से युवाओं को बचाया जाए.



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