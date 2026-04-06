फसल काटने के विवाद में हिंसा: पाकिस्तान सीमा के पास दो गुटों में झड़प, पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan Crime: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत 27 ए के गांव चक-12के में कृषि भूमि पर फसल काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी जिस कारण दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए. इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने और फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करवाया है. हैरानी की बात ये है कि पुलिस को खेत में से 12 बोर के तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए है परंतु अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कारतूस किस के है. जिस कारण पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है.

मोहन सिंह पुत्र गुरनामसिंह निवासी चक-12के ने मामला दर्ज करवाया है कि उसके दादा अमरसिंह के नाम पर आवंटित 25 बीघा कृषि भूमि को लेकर गांव 17 ए के गुरदीप सिंह के साथ विवाद चल रहा है. आरोप है कि 3 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे एक कंबाइन मशीन व कई वाहन लेकर आए लोगों ने उनकी कृषि भूमि में घुसकर गेहूं की फसल काटनी शुरू कर दी. जब इसका विरोध किया तो उसी समय दो जीप, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक मोटरसाइकिल में सवार होकर करीब 15-20 लोग मौके पर पहुंचे और आते ही गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों में बलविन्द्र सिंह, खजान सिंह, संदीप सिंह, गुरदीप सिंह, मनप्रीत सिंह और बलवंत सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे.

इन सब के पास लाठियां, गंडासी और अवैध पिस्तौल जैसे हथियार थे. बलवंत सिंह ने गंडासी से जरनैल सिंह के सिर पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. वहीं बलविन्द्र सिंह और एक अन्य आरोपी ने हवाई फायरिंग भी की. घटना के दौरान जब परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की. स्थिति गंभीर होती देख परिवादी पक्ष के लोगों ने 112 पर सूचना दी. पुलिस के मौके पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही कुछ आरोपी भाग गए. भागते समय कुछ हमलावर वाहन से कूदने के कारण चोटिल भी हो गए. पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है. मामले की जांच उपनिरीक्षक गोविंद सिंह द्वारा की जा रही है.पटवारी लखविंद्र सिंह ने बताया कि यह जमीन वर्तमान में राज रकबा है. इसकी कार्यवाही तहसील कार्यालय में भी प्रक्रियाधीन है.

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पुलिस ने एक मिस हुआ और तो जिंदा कारतूस खेत से बरामद किए

पुलिस ने गांव 12 के में खेत की तलाशी के दौरान खेत में ही अलग-अलग जगह से 12 बोर एक मिस हुआ और दो 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए. इस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एम्स एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार मौके पर हवाई फायर किया गया था परंतु पुलिस के अनुसार मौके से कोई भी चला हुआ कारतूस बरामद नहीं हुआ है. एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि अभी एक पक्ष द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है. दूसरे पक्ष के भी तीन लोग घायल हैं. मौके से कोई भी फायर किया हुआ कारतूस या उसका खोल बरामद नहीं हुआ है. इस मामले में जांच की जा रही है कि खेत में किसने जिंदा कारतूस गिराए है.

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