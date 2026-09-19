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अनूपगढ़ में पुलिस-ANTF की बड़ी कार्रवाई, KIA कार से 27 किलो डोडा पोस्त बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस और ANTF ने नशा तस्करों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए KIA कार से 27 किलो डोडा पोस्त बरामद किया. साथ ही मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep Suthar
Published:Sep 19, 2026, 06:01 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 06:01 PM IST
अनूपगढ़ में पुलिस-ANTF की बड़ी कार्रवाई, KIA कार से 27 किलो डोडा पोस्त बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Anupgarh News

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और ANTF ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है. BSF की पुलिया के पास गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक KIA कार को रोका. तलाशी में कार से 27 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ. मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनकी पहचान गुसाई राम निवासी रामसर बाड़मेर और बलवीर सिंह निवासी रणजीतपुरा बीकानेर के रूप में हुई है.

आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज

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ये पूरी कार्रवाई SI रामकेश मीणा और ANTF के ASI गणेश सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त KIA कार को भी जब्त कर लिया है. फिलहाल दोनों आरोपियों को अनूपगढ़ थाने लाया गया है, जहां आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है. SHO करतार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही हैं. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में पोस्त कहां से लाया गया और कहां सप्लाई किया जाना था.

गश्त के दौरान हुई कार्रवाई

एसएचओ करतार सिंह ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए अनूपगढ़ थाने के एसआई रामकेश मीणा, ANTF के एएसआई गणेश सिंह, कांस्टेबल ठाकरा राम, हरकेश मीणा, महेन्द्र, राधेश्याम क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान जब टीम अनूपगढ़ बीएसएफ पुलिया के पास पहुंची, तो वहां घड़साना की ओर से गुजरात नंबर की एक किआ कार तेज गति से आते हुए दिखाई दी. पुलिस टीम को देखकर कार चालक ने कार को तेज गति से भगाने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस टीम ने कार का पीछा कर कार को रुकवा लिया.

एसएचओ ने बताया कि जब पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली, तो कार में 27 किलो पोस्त बरामद हुआ. कार की पिछली सीट पर कार की दो नंबर प्लेट भी बरामद हुई है. उन्होंने बताया कि मौके पर ही कार और पोस्त को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम के द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ एनजीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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