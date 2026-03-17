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श्रीगंगानगर में जच्चा-बच्चा मौत मामले में आर-पार की चेतावनी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में 25 फरवरी को घड़साना के एक निजी अस्पताल में खानुवाली की निवासी सुदेश कुमारी की डिलीवर के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई थी. दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आज घड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 17, 2026, 04:01 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 04:01 PM IST

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श्रीगंगानगर में जच्चा-बच्चा मौत मामले में आर-पार की चेतावनी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में 25 फरवरी को घड़साना के एक निजी अस्पताल में खानुवाली की निवासी सुदेश कुमारी की डिलीवर के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई थी. परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर राजेश गौड़ और सरकारी अस्पताल से फर्जी रेफर कार्ड बनाने वाले दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

इसी मांग को लेकर आज मंगलवार को घड़साना में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा रहा है. इस घेराव में काफी संख्या में लोग घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं. प्रशासन के द्वारा लोगों को रोकने के लिए बैरिकेट्स लगाए गए हैं. वहीं सरकारी अस्पताल और एसडीएम कार्यालय के बाहर भी बैरिकेट्स लगाए गए हैं.

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आज कांग्रेस नेत्री रामदेवी बावरी के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग धरनास्थल पर पहुंच रहे थे, तो उसी समय पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोग बैरिकेट्स को तोड़ते हुए धरनास्थल पर पहुंच गए. लोगों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. आपको बता दें कि 12 मार्च को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था.

इस मामले में एडीएम ने कहा था कि चिकित्सा विभाग के द्वारा जो जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट से जिला कलेक्टर संतुष्ट नहीं थी. जिला कलेक्टर के आदेश पर दोबारा जांच करवाई जा रही है. प्रशासन और आंदोलनकारी के बीच हुई वार्ता के दौरान प्रशासन ने आज सोमवार तक का समय मांगा था मगर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ.

दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आज घड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा रहा है. धरनास्थल पर पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पहुंचे. जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया, MLA शिमला नायक, सुनील गोदारा मौजूद रहे. डॉ राजेश गौड़, CHC प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. वक्ताओं ने कहा कि मामला दर्ज नहीं हुआ तो आज आर-पार की लड़ाई होगी.

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