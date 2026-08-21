/नशाखोरी और चोरी पर लगाम के लिए गांव में लगेंगे CCTV कैमरे, लाइब्रेरी की सुरक्षा भी होगी मजबूत

श्रीविजयनगर के पास ग्राम पंचायत 29 जीबी शिवपुरी में ग्रामीणों ने गांव की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है. ग्रामीणों ने बढ़ती नशाखोरी, चोरी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांव में CCTV कैमरे लगवाने की मांग की. इसके साथ ही निर्माणाधीन सार्वजनिक लाइब्रेरी की सुरक्षा और पंचायत भवन की खराब हो चुकी फॉल सीलिंग को ठीक करवाने का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने रखा गया.



ग्रामीणों ने इन मांगों को लेकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर और ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि गांव में लंबे समय से सार्वजनिक लाइब्रेरी की मांग की जा रही थी. ग्रामीणों के आंदोलन और लगातार प्रयासों के बाद अब लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है. ऐसे में लाइब्रेरी शुरू होने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है.

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लाइब्रेरी और गांव में CCTV लगाने की मांग

ग्रामीणों ने लाइब्रेरी परिसर में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने की मांग रखी. इसके साथ ही गांव के मुख्य चौराहों, प्रमुख सड़कों, आने-जाने वाले रास्तों और जरूरत के हिसाब से प्रमुख गलियों में भी कैमरे लगाने की बात कही. ग्रामीणों का कहना है कि CCTV कैमरे लगने से गांव में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी. किसी तरह की चोरी या दूसरी घटना होने पर फुटेज के जरिए संदिग्ध लोगों की पहचान करने में पुलिस और प्रशासन को भी मदद मिल सकती है.



नशाखोरी को लेकर ग्रामीण चिंतित

ग्रामीणों ने गांव में बढ़ते नशे के चलन को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि नशे का असर खास तौर पर युवाओं पर पड़ रहा है. नशे के कारण चोरी और दूसरी गलत गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में गांव के प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगने से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी. ग्रामीणों ने कहा कि CCTV कैमरे किसी घटना को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं हैं, लेकिन इनसे निगरानी बेहतर हो सकती है और घटना होने पर जांच में मदद मिल सकती है.



विकास अधिकारी ने दिए कैमरे लगाने के निर्देश

ग्रामीणों ने लाइब्रेरी निर्माण को मंजूरी दिलाने में भूमिका निभाने के लिए विकास अधिकारी हेम सिंह का आभार जताया. विकास अधिकारी हेम सिंह ने ग्रामीणों की मांग को उनके आंदोलन की सफलता बताते हुए कहा कि गांव के विकास से जुड़े अच्छे कामों के लिए वे आगे भी सहयोग करते रहेंगे.



ग्रामीणों की मांग पर विकास अधिकारी ने लाइब्रेरी के अंदर CCTV कैमरे लगवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी रूपेंद्र सिंह को तुरंत निर्देश दिए. वहीं पूरे गांव में कैमरे लगाने के लिए सर्वे करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. सर्वे के बाद यह तय किया जाएगा कि गांव में कितने कैमरों की जरूरत है और उन्हें किन-किन जगहों पर लगाया जाना है. इसके बाद बजट की प्रक्रिया पूरी कर कैमरे लगाने की कार्रवाई की जाएगी.

पंचायत भवन की जर्जर फॉल सीलिंग का मुद्दा भी उठा

ग्रामीणों ने पंचायत भवन में पहले करवाए गए फॉल सीलिंग और दूसरे निर्माण कार्यों की खराब हालत का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने रखा. ग्रामीणों ने पंचायत भवन का निरीक्षण करवाकर जर्जर हिस्सों को ठीक करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि जहां फॉल सीलिंग की मरम्मत संभव है, वहां उसे ठीक करवाया जाए और जरूरत पड़ने पर नई फॉल सीलिंग लगाई जाए. ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की. ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का भी बेहतर रखरखाव होना चाहिए.

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