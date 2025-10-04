Rajasthan Weather: राजस्थान में गुलाबी ठंड ने चुपके से दी दस्तक, सुबह दिखाई दी धुंध, इस शहर में तलवों को छू रही ओंस की बूंदे

Rajasthan Winter Update:राजस्थान में मानसून की विदाई के बावजूद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम ने करवट ले ली है. श्रीगंगानगर जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है, जहां शनिवार (4 अक्टूबर 2025) सुबह ग्रामीण इलाकों और बॉर्डर क्षेत्रों में हल्की धुंध छाई रही. वाहनों व पेड़-पौधों पर ओस की बूंदें नजर आईं, जो गुलाबी ठंड की शुरुआत का संकेत दे रही हैं. कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और न्यूनतम 25.9 डिग्री रहा, लेकिन बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई. इस बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है.

भारी बारिश का पूर्वानुमान

नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5-6 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रह सकती है. 6 अक्टूबर को इसका सबसे अधिक असर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में दिखेगा. बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. 8 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

तापमान में और गिरावट संभव

पिछले 24 घंटों में दिन व रात के तापमान में परिवर्तन हुआ है, जिससे कहीं-कहीं हल्की ठंड महसूस हो रही है. बारिश के जारी रहने से पारा और नीचे जाने की संभावना है. किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जिला प्रशासन ने जलाशयों के पास न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है. यह मौसमी बदलाव राज्य के लिए राहत तो ला रहा है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-