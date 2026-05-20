/कौन हैं मानव सुथार? जिनका भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में हुआ सलेक्शन

Who is Manav Suthar: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चुना गया है. यह चयन राजस्थान के लिए बेहद खास है, क्योंकि पूरे 12 साल बाद राज्य से किसी खिलाड़ी को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है.

मानव पिछले कई सालों से भारतीय चयनकर्ताओं की नजर में थे. 2023 वनडे विश्व कप से पहले के अभ्यास शिविर में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से प्रभावित किया था. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेले गए मैच में 5 विकेट लेने का कमाल उनके चयन का सबसे बड़ा कारण बना.

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गेंदबाजी के अलावा मानव निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़कर ऑलराउंडर क्षमता का भी परिचय दिया.

14 साल की मेहनत रंग लाई

श्रीगंगानगर के एसडी बिहाणी क्रिकेट ग्राउंड पर घंटों अभ्यास करने वाले मानव सुथार ने 14 साल की लगातार तपस्या के बाद यह मुकाम हासिल किया है. उनके कोच धीरज शर्मा ने इसे “अनुशासन और कड़ी मेहनत का फल” बताया है.

चयन की खबर मिलते ही उनके माता-पिता जगदीश सुथार और सुशीला सुथार के घर पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. पूरे श्रीगंगानगर और राजस्थान में जश्न का माहौल है. क्रिकेट प्रेमी अब उम्मीद कर रहे हैं कि मानव जल्द ही टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में भी अपनी जगह बनाकर देश का नाम रोशन करेंगे.मानव सुथार का सफर एक मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे के सपनों को हकीकत में बदलने की मिसाल है.

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