Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सामने आया एक सनसनीखेज लव क्राइम मर्डर केस रिश्तों के भरोसे को झकझोर देने वाला है. शादी के महज तीन महीने बाद ही एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की नृशंस हत्या करवा दी. आरोपियों ने युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा और फिर मफलर से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद वारदात को लूट या सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्त जांच में पूरी साजिश बेनकाब हो गई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 04, 2026, 02:02 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 02:02 PM IST

शादी के 3 महीने बाद ही दुल्हन ने अपने हाथों उजाड़ा सिंदूर, आशिक संग मिलकर पति का घोंटा गला

Sri Ganganagar News: यह घटना श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र की है. मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य साथियों समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिले पति-पत्नी
30 जनवरी की रात करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव 01 केएलएम से गुजरने वाली सड़क पर एक युवक और महिला बेहोशी की हालत में पड़े हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान आशीष कुमार (27) और महिला की पहचान उसकी पत्नी अर्जु उर्फ अंजली (23) के रूप में की. दोनों को तुरंत रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंजली को प्राथमिक उपचार दिया गया.

शुरुआत में मामला संदिग्ध एक्सीडेंट बताया गया. परिजनों ने भी अज्ञात वाहन से टक्कर लगने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन घटनास्थल और चोटों के निशान पुलिस को कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे.

शादी से नाखुश थी पत्नी, प्रेमी से फिर जुड़ा संपर्क
पुलिस जांच में सामने आया कि आशीष एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था और उसने कुछ दिन पहले ही नौकरी जॉइन की थी. आशीष की शादी करीब तीन महीने पहले सादुलशहर निवासी अंजली से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही अंजली इस रिश्ते से खुश नहीं थी. कुछ ही दिनों में वह मायके लौट गई, जहां उसने अपने पुराने प्रेमी संजय उर्फ संजू (25) से दोबारा संपर्क साध लिया.

यहीं से हत्या की साजिश रची गई. अंजली और संजय ने मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. साजिश के तहत अंजली दोबारा ससुराल लौट आई और सही मौके की तलाश करने लगी.

घूमने के बहाने सुनसान सड़क पर बुलाया
30 जनवरी की रात खाना खाने के बाद अंजली ने आशीष को घूमने चलने के लिए कहा. दोनों गांव से बाहर सुनसान सड़क की ओर निकले. रास्ते में अंजली ने अपने प्रेमी संजय को फोन कर लोकेशन साझा कर दी. संजय अपने दो साथियों रोहित उर्फ रॉकी (20) और बादल उर्फ सिद्धार्थ (20) के साथ पहले से ही झाड़ियों में छिपा हुआ था.

जैसे ही अंजली ने इशारा किया, तीनों आरोपियों ने आशीष पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर पिटाई के बाद आशीष बेहोश हो गया, फिर आरोपियों ने मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

लूट का नाटक, लेकिन पुलिस ने खोल दी साजिश
हत्या के बाद वारदात को लूट का रूप देने के लिए अंजली ने आशीष का मोबाइल फोन और अपने झुमके आरोपियों को दे दिए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि अंजली सड़क किनारे बेहोश होने का नाटक करती रही.

हालांकि पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध लग रहा था. जब अंजली से सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी साजिश सामने आ गई. इसके बाद प्रेमी संजय और उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह मामला लव अफेयर और अवैध संबंधों के चलते रची गई सुनियोजित हत्या का है. फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

