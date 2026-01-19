Zee Rajasthan
Sri Ganganagar के गांव के अखाड़े में दिखी 3 राज्यों के पहलवानों की ताकत, कुश्ती दंगल में जबरदस्त मुकाबले

Sri Ganganagar News: ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने और पारंपरिक खेलों की विरासत को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से जैतसर क्षेत्र के गांव 6 बीजीडी में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खेल मैदान में पहुंचे और रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ उठाया.
 

Sri Ganganagar के गांव के अखाड़े में दिखी 3 राज्यों के पहलवानों की ताकत, कुश्ती दंगल में जबरदस्त मुकाबले

Sri Ganganagar News: कुश्ती दंगल का आयोजन गांववासियों और आयोजन समिति के सहयोग से किया गया. आयोजन समिति से जुड़े संदीप रिणवा ने बताया कि गांव 6 बीजीडी के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 30 से अधिक कुश्ती मुकाबले कराए गए. आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे दिन खेल मैदान दर्शकों से भरा रहा.

तीन राज्यों के पहलवानों ने दिखाई ताकत
इस कुश्ती दंगल में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न जिलों से पहुंचे नामी पहलवानों ने भाग लिया. अलग-अलग भार वर्गों में हुए मुकाबलों में पहलवानों ने अपनी ताकत, तकनीक और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया. हर मुकाबले पर दर्शकों की नजरें टिकी रहीं और तालियों व उत्साह के बीच पहलवानों का हौसला बढ़ाया गया.

झंडी मुकाबले में सोनू पहलवान की जीत
प्रतियोगिता का सबसे आकर्षक मुकाबला झंडी को लेकर हुआ. इस मुकाबले में गांव 12 जीबी निवासी सोनू पहलवान ने बीकानेर के पहलवान को मात देकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया. इस जीत के साथ सोनू पहलवान ने 11 हजार रुपये का इनामी मुकाबला अपने नाम किया, जिस पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं.

मुकेश गोदारा और संदीप पहलवान ने मारी बाजी
दंगल में गांव अरजनसर के मुकेश गोदारा ने पंजाब के पहलवान को पराजित कर अपनी कुश्ती कला का लोहा मनवाया. वहीं जैतसर के संदीप पहलवान ने पंजाब के सन्नी पहलवान को मात देकर निर्णायक जीत दर्ज की. इन मुकाबलों ने दर्शकों में खासा उत्साह भर दिया.

अन्य पहलवानों ने भी किया शानदार प्रदर्शन
प्रतियोगिता में हरियाणा और पंजाब से पहुंचे कई अन्य पहलवानों ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर विजेता का खिताब हासिल किया. इसके अलावा शुभम, श्रवण, राजू सहित अन्य स्थानीय और बाहरी पहलवानों ने भी निर्णायक मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वी पहलवानों को पराजित कर दर्शकों का दिल जीत लिया.

पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की पहल
कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के आयोजन से क्षेत्र में पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि और उत्साह देखने को मिला. ग्रामीणों ने ऐसे आयोजनों को आगे भी जारी रखने की मांग की, ताकि युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित किया जा सके और ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sriganganar Newsकी हर पल की जानकारी.

