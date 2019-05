CBSE Class 10th Result 2019 : राजस्थान की तारू जैन भी है 13 टॉपरों में शामिल, मिले 500 में 499 अंक

जयपुरः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है. इस बार सीबीएसई 10वीं की रिजल्ट में 13 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. जिन्हें 500 अंकों में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं. वहीं, 13 टॉपर्स में एक छात्र राजस्थान की तारू जैन भी हैं. जिन्हें 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं.

तारू जैन राजस्थान के जयपुर की रहनेवाली है. वह 13 टॉपर्स छात्रों में से एक हैं. तारू जैन का कहना है कि वह अपने रिजल्ट से काफी खुश हैं. अपनी सफलता के लिए तारू ने अपने परिवार और शिक्षक को धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि यह उनके आर्शीवाद से ही हुआ है.

तारू जैन का कहना है कि वह 10वीं की परीक्षा के लिए 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी. लेकिन इतनी ही समय में वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देती थी. हालांकि उनका कहना है कि उन्हें यह महसूस नहीं हुआ था कि वह टॉप करेंगी. लेकिन उन्हें रिजल्ट देखकर काफी खुशी हुई.

Taru Jain in Jaipur, One of the students who secured 499 out of 500 marks in #CBSE Class X examinations: I feel really good, used to study for 4-5 hours. I want to pursue Economics (Hons.) from Delhi University. Had support from parents, teachers and principal. #Rajasthan pic.twitter.com/vRNtiJ88bg

— ANI (@ANI) May 6, 2019