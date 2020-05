राजस्थान: सरिस्का बाघ अभयारण्य में दिखे तीन शावक, CM गहलोत ने जताई खुशी

जयपुर: राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य (Sariska Tiger Reserve) में तीन शावक (Cubs) कैमरे में देखे गए है. इन तीन शावकों के साथ ही सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या 20 हो गई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने ट्वीट करके कहा है कि, कोरोना वायरस (Coronavirus) चिंताओं के बीच बाघिन एसटी-12 (ST-12) ने अच्छी खबर दी है. सरिस्का बाघ अभयारण्य में अब 2020 में 20 बाघ हो गए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा राज्य के इन जंगली जिंदगियों को देखने की है.

Amid Corona concern, tigress ST-12 gives good news. Three new cubs have been camera trapped in Sariska Tiger Reserve. Now there are 20 tigers in Year 2020 in #Sariska. My wish is to see the wild life thrive in state.#Rajasthan pic.twitter.com/7XfHbi83Ql

