अजमेर में 28 फरवरी को PM मोदी की जनसभा, टोंक से 15 हजार कार्यकर्ता जुटाने की तैयारी

Tonk News: 28 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर जनसभा एवं आगामी निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
Tonk News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर जनसभा एवं आगामी निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में जनसभा की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई.
बैठक में जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा और सह प्रभारी रामानंद गुर्जर ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया. जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा “विकसित राजस्थान” के संकल्प को नई ऊर्जा देगी और राज्य में विकास की गति को और तेज करेगी.
उन्होंने दावा किया कि यह जनसभा ऐतिहासिक होगी और टोंक जिले से करीब 15 हजार कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे. जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में जमीनी स्तर पर सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जनसभा को सफल बनाने और चुनावों में विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया. जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव संगठन की परीक्षा हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को सफल होना है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल से कार्यकर्ताओं की भागीदारी अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया. बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.
