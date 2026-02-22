Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अजमेर में 28 फरवरी को PM मोदी की जनसभा, टोंक से 15 हजार कार्यकर्ता जुटाने की तैयारी

Tonk News: 28 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर जनसभा एवं आगामी निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Feb 22, 2026, 11:45 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 11:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं लाल मिर्च की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Lal mirch ki chutney

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं लाल मिर्च की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज! गर्मी का असर तेज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज! गर्मी का असर तेज

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!
5 Photos
Churu News

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...
6 Photos
Rajasthan NEWS

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...

अजमेर में 28 फरवरी को PM मोदी की जनसभा, टोंक से 15 हजार कार्यकर्ता जुटाने की तैयारी

Tonk News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर जनसभा एवं आगामी निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में जनसभा की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा और सह प्रभारी रामानंद गुर्जर ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया. जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा “विकसित राजस्थान” के संकल्प को नई ऊर्जा देगी और राज्य में विकास की गति को और तेज करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने दावा किया कि यह जनसभा ऐतिहासिक होगी और टोंक जिले से करीब 15 हजार कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे. जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में जमीनी स्तर पर सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जनसभा को सफल बनाने और चुनावों में विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया. जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव संगठन की परीक्षा हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को सफल होना है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल से कार्यकर्ताओं की भागीदारी अनिवार्य है.

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया. बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news