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Tonk Heatwave: 44 डिग्री तापमान से धधका टोंक, झुलसा रही लू, भयंकर गर्मी से हाल बेहाल

Tonk Weather: जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो गया है. दोपहर में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: May 14, 2026, 05:30 PM|Updated: May 14, 2026, 05:30 PM
Tonk Heatwave: 44 डिग्री तापमान से धधका टोंक, झुलसा रही लू, भयंकर गर्मी से हाल बेहाल
Image Credit: Tonk temperature 44 degrees

Tonk temperature 44 degrees: टोंक जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिन के तापमान ने 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचकर आमजन का जीवन बेहाल कर दिया है. तेज धूप और लू की गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है.

गर्मी से जनजीवन प्रभावित
दोपहर के समय जिले के शहरों और गांवों की सड़कें तथा बाजार सन्नाटे में नजर आ रहे हैं. लोग केवल अत्यावश्यक काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सड़कों पर आवागमन लगभग बंद सा हो गया है. गर्म हवाएं और तेज धूप ने दिनचर्या को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है.

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प्रशासन की तैयारी
गर्मी से जनता को कुछ राहत दिलाने के लिए नगर परिषद और नगर पालिकाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है. शहर के विभिन्न इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे आसपास का तापमान कुछ कम होता है. साथ ही राहगीरों की सुविधा के लिए जगह-जगह पानी की प्याऊ लगाई गई हैं, जहां लोग गर्मी से थके-हारे राहगीर ठंडा पानी पीकर राहत पा रहे हैं.


चिकित्सकों की सलाह
चिकित्सकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को सतर्क रहने की अपील की है. डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए. उन्होंने लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा धूप से बचाव के लिए सिर ढककर रखने की सलाह दी है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताई गई है. लू लगने, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोग घर के अंदर रहें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जिले में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है. तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे खुद को और अपने परिवार को गर्मी से बचाने के लिए सावधानी बरतें.टोंक सहित पूरे राजस्थान में चल रही इस भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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