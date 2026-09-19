/SI-प्लाटून कमांडर Re-exam को लेकर तैयारी पूरी, टोंक के 16 केंद्रों पर 7217 अभ्यर्थी होंगे शामिल

RPSC SI Re-Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पुनः परीक्षा कल टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी.

दो पारियों में होगी RPSC SI परीक्षा

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प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी. टोंक जिला मुख्यालय पर परीक्षा के लिए कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 4 राजकीय और 12 निजी परीक्षा केंद्र शामिल हैं. दोनों पारियों में कुल 7217 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा

परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की है. अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं और पेयजल की व्यवस्था की गई है. साथ ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है.

परीक्षा की निगरानी के लिए 5 उप-समन्वयक और 28 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 3 सदस्यीय सतर्कता दल तैनात रहेगा. परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

देवली के बास लक्ष्मणा गांव में एक महिला से अभद्रता, मारपीट और घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. मामले में 38 वर्षीय रामघणी देवी पत्नी राकेश मीणा ने पुलिस को शिकायत दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने 12 नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना 17 सितंबर की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है. महिला का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ माताजी की रसोई में गई थी. इसी दौरान घर के बाहर खड़ी गाड़ी को लेकर कहासुनी हो गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आत्माराम पुत्र भोमाराम मीणा ने महिला का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में डालने की कोशिश की. महिला के शोर मचाने और खुद को छुड़ाकर घर की तरफ भागने के बाद आरोपी कथित तौर पर लकड़ियां और सरिये लेकर उसके पीछे पहुंचे.

रिपोर्ट में आत्माराम, धर्मराज, छोटूराम, मनराज, सीताराम, दिनेश, लेखराज सहित 12 नामजद लोगों पर आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के मुताबिक, महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ भी की गई. महिला के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया है कि आरोपियों की ओर से पहले भी मारपीट की घटनाएं की जा चुकी हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.