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जहाजपुर तहसील का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार के डैशबोर्ड से मिले 20 हजार रुपये

Tonk News: टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहाजपुर तहसील के उंचा हल्का पटवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया और कार के डैशबोर्ड से रिश्वत की रकम बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 07, 2026, 06:02 PM|Updated: Jul 07, 2026, 06:02 PM
जहाजपुर तहसील का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार के डैशबोर्ड से मिले 20 हजार रुपये
Image Credit: Tonk NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक एसीबी की टीम ने देवली में जहाजपुर तहसील के उंचा हल्का पटवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी जमीन की डिक्री करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था.

पटवारी 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

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देवली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टोंक इकाई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहाजपुर तहसील के उंचा हल्का पटवारी भंवर सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

शिकायत के बाद बनाई गई ट्रैप की योजना

एसीबी के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दी थी कि न्यायालय के आदेश के बाद उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री करने के लिए पटवारी लगातार 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई.

रिश्वत की रकम कार के डैश-बॉक्स से बरामद

कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी ने परिवादी को रास्ते में अपनी कार में बैठाया और रिश्वत की रकम कार के डैश-बॉक्स में रखवा दी. पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर डैश-बॉक्स से 20 हजार रुपये बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

यह पूरी कार्रवाई एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक के निर्देशन और एसीबी टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के पर्यवेक्षण में की गई. आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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