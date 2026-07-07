/जहाजपुर तहसील का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार के डैशबोर्ड से मिले 20 हजार रुपये

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Tonk News: राजस्थान के टोंक एसीबी की टीम ने देवली में जहाजपुर तहसील के उंचा हल्का पटवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी जमीन की डिक्री करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था.
पटवारी 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार
देवली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टोंक इकाई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहाजपुर तहसील के उंचा हल्का पटवारी भंवर सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
शिकायत के बाद बनाई गई ट्रैप की योजना
एसीबी के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दी थी कि न्यायालय के आदेश के बाद उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री करने के लिए पटवारी लगातार 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई.
रिश्वत की रकम कार के डैश-बॉक्स से बरामद
कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी ने परिवादी को रास्ते में अपनी कार में बैठाया और रिश्वत की रकम कार के डैश-बॉक्स में रखवा दी. पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर डैश-बॉक्स से 20 हजार रुपये बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
यह पूरी कार्रवाई एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक के निर्देशन और एसीबी टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के पर्यवेक्षण में की गई. आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
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