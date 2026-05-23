/Modi यूनिवर्सिटी में ACB ने HOD ओर प्रोफेसर को 20 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया

Tonk News: शिक्षा के मंदिर में चल रहा था रिश्वत का खेल ऐसे में पीड़ित ने इसकी शिकायत ACB को कर दी और एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रेप की कार्यवाही को अंजाम दिया जिसमें टोंक के निवाई स्थित डॉ. केदार नारायण मोदी यूनिवर्सिटी के बीएड विभाग के HOD मीनू गगवाल और प्रोफेसर रमेश मीणा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया.



बीएड विभाग के HOD ओर प्रोफेसर दोनों आरोपियों ने एग्जाम सेटल कराने की एवज में रिश्वत की मांग की थी यह कार्यवाही एसीबी के ASP ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व की गई जिसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source



टोंक ACB के एडिशनल एसपी ऋषिराज मीणा ने कार्यवाही के बाद बताया कि टोंक के के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी में एक छात्र के कुछ समय अनुपस्थित रहने के कारण उसको एग्जाम में एडमिट नही करवाया जा रहा था ओर एग्जाम में बैठाए जाने के लिए 20 हजार रुपये मांगे गए. ऐसे में परिवादी ने हमारे यंहा परिवाद दिया और हमने सत्यापन के बाद कार्यवाही को अंजाम दिया है.



ऐसे ही एक छात्रा ओर मिली है जिसको भी एग्जाम में बैठने के लिए व्यवधान डाला गया हमने कार्यवाही करने के साथ जी रजिस्टर भी जब्त किए है और आगे जांच में सभी अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी आज की कार्यवाही में बीएड विभाग की HOD मीनू गंगवाल ओर प्रोफेसर रमेश मीणा को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरिफ्तार किया है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!