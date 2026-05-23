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Modi यूनिवर्सिटी में ACB ने HOD ओर प्रोफेसर को 20 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया

Modi University Bribery Case: मोदी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विश्वविद्यालय के HOD और एक प्रोफेसर को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. 

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: May 23, 2026, 01:14 PM|Updated: May 23, 2026, 01:14 PM
Modi यूनिवर्सिटी में ACB ने HOD ओर प्रोफेसर को 20 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया
Image Credit: Ai Generated Image

Tonk News: शिक्षा के मंदिर में चल रहा था रिश्वत का खेल ऐसे में पीड़ित ने इसकी शिकायत ACB को कर दी और एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रेप की कार्यवाही को अंजाम दिया जिसमें टोंक के निवाई स्थित डॉ. केदार नारायण मोदी यूनिवर्सिटी के बीएड विभाग के HOD मीनू गगवाल और प्रोफेसर रमेश मीणा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया.


बीएड विभाग के HOD ओर प्रोफेसर दोनों आरोपियों ने एग्जाम सेटल कराने की एवज में रिश्वत की मांग की थी यह कार्यवाही एसीबी के ASP ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व की गई जिसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया.

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टोंक ACB के एडिशनल एसपी ऋषिराज मीणा ने कार्यवाही के बाद बताया कि टोंक के के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी में एक छात्र के कुछ समय अनुपस्थित रहने के कारण उसको एग्जाम में एडमिट नही करवाया जा रहा था ओर एग्जाम में बैठाए जाने के लिए 20 हजार रुपये मांगे गए. ऐसे में परिवादी ने हमारे यंहा परिवाद दिया और हमने सत्यापन के बाद कार्यवाही को अंजाम दिया है.


ऐसे ही एक छात्रा ओर मिली है जिसको भी एग्जाम में बैठने के लिए व्यवधान डाला गया हमने कार्यवाही करने के साथ जी रजिस्टर भी जब्त किए है और आगे जांच में सभी अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी आज की कार्यवाही में बीएड विभाग की HOD मीनू गंगवाल ओर प्रोफेसर रमेश मीणा को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरिफ्तार किया है.


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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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