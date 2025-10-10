Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक में धर्मांतरण विरोधी बिल का जोरदार स्वागत, BJP नेताओं ने CM के फैसले को बताया साहसी कदम

Tonk News: टोंक जिले में धर्मांतरण विरोधी बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसका जोरदार स्वागत किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उठाए गए इस कदम को "साहसी और समयानुकूल निर्णय" बताया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 10, 2025, 08:26 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 08:26 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

टोंक में धर्मांतरण विरोधी बिल का जोरदार स्वागत, BJP नेताओं ने CM के फैसले को बताया साहसी कदम

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में धर्मांतरण विरोधी बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसका जोरदार स्वागत किया गया है. जिले के भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उठाए गए इस कदम को "साहसी और समयानुकूल निर्णय" बताया है.

भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिले में धर्मांतरण की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं, जिससे समाज में असंतोष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. अब इस कानून के लागू होने से ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नेताओं ने कहा कि यह कानून सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बनाया गया है और इसका उद्देश्य केवल बलपूर्वक, लालच या धोखे से कराए गए धर्मांतरण को रोकना है. बिल के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के या धोखे से धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे समाज में स्थायित्व और शांति बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में मुहमदपूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए. खेत में जाने के रास्ते को लेकर हुआ विवाद कुछ महिलाओं ने एक बोलेरो कार में तोड़फोड़ कर दी. अलीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामला शांत कर मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news