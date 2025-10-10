टोंक में धर्मांतरण विरोधी बिल का जोरदार स्वागत, BJP नेताओं ने CM के फैसले को बताया साहसी कदम

Tonk News: टोंक जिले में धर्मांतरण विरोधी बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसका जोरदार स्वागत किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उठाए गए इस कदम को "साहसी और समयानुकूल निर्णय" बताया है.
Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में धर्मांतरण विरोधी बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसका जोरदार स्वागत किया गया है. जिले के भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उठाए गए इस कदम को "साहसी और समयानुकूल निर्णय" बताया है.
भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिले में धर्मांतरण की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं, जिससे समाज में असंतोष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. अब इस कानून के लागू होने से ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी.
नेताओं ने कहा कि यह कानून सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बनाया गया है और इसका उद्देश्य केवल बलपूर्वक, लालच या धोखे से कराए गए धर्मांतरण को रोकना है. बिल के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के या धोखे से धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे समाज में स्थायित्व और शांति बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है.
टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में मुहमदपूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए. खेत में जाने के रास्ते को लेकर हुआ विवाद कुछ महिलाओं ने एक बोलेरो कार में तोड़फोड़ कर दी. अलीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामला शांत कर मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं.
