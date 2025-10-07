अशोक गहलोत ने CM भजनलाल और नरेश मीणा को दिए सफलता के टिप्स! बोले- नरेश का...

Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक में प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता के लिए काम करने की नसीहत देते हुए कहा कि मैं कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार जनता के लिए काम करे.

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से कोटा जाते समय मंगलवार को टोंक में मीडिया से रूबरू हुए. अशोक गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता के लिए काम करने की नसीहत देते हुए कहा कि मैं कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार जनता के लिए काम करे क्योंकि अगर सरकार गुड गवर्नेंस देगी, सुशासन देगी तो इसका फायदा जनता को होगा.

सरकार को पांच साल शासन करना है. वहीं गहलोत ने SMS हॉस्पिटल अग्निकांड पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लीपापोती करने के लिए 5-7 लोगों की कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा. SMS अस्पताल में आग लगने के कारणों की जांच के लिए आयोग का गठन कर जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा हादसा दुबारा नहीं हो.

प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि कहीं भी चले जाओ आप प्रदेश में बीना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है. किसके पास जनता जाए, सरकार नाम की चीज है ही नहीं... आज भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है इससे मुझे तकलीफ होती है. वहीं अंता सीट पर उपचुनाव में नरेश मीणा के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि हम अंता का चुनाव जीतेंगे.

नरेश को गुस्से पर काबू रखना चाहिए. समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका लंबा करियर है. हो सकता है वह कामयाब भी हो पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए. टिकट का फैसला जल्द होगा. रंधावा जी आ रहे हैं जल्द ही फैसला होगा. कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला तो आलाकमान करेगा.

