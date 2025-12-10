Tonk News : टोंक जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. बीसलपुर बांध की जल वितरण समिति की बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज शाम करीब 5 बजे बांध की दाईं और बाईं नहरों में पानी छोड़ा जाएगा. यह नहरें 15 मार्च तक खुली रहेंगी, जिससे 81,800 हैक्टेयर रबी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित होगी. यह 16वीं बार है जब बीसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है.

कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों की मांग को देखते हुए पानी समय से पहले छोड़ने का निर्णय लिया गया. परियोजना के अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल और XEN मनीष बंसल ने बताया कि नहरों की सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया गया है.

कम दिन खुलेंगी नहरें

इस साल नहरों में पानी पिछले साल की तुलना में कम दिनों तक रहेगा. पिछले वर्ष 22 नवंबर से 15 मार्च तक 112 दिन पानी छोड़ा गया था, जबकि इस बार करीब 80 दिन की देरी के बाद पानी छोड़ा जा रहा है. इस बार रिकॉर्ड बारिश के कारण खेतों में पानी भरने व बुवाई में देरी होने से पानी की मांग अब बढ़ी है.

बांध से विशाल मात्रा में पानी की निकासी

इस सीजन में रिकॉर्ड बारिश के चलते बांध के गेट 134 दिन खुले रहे, जिससे 135 टीएमसी से अधिक पानी बनास नदी में बहाया गया. 4 दिसंबर को बांध का अंतिम गेट बंद किया गया। यह पहली बार है कि गेट लगातार इतने दिनों तक खुले रहे.

नहरों की क्षमता व सिंचाई क्षेत्र

बीसलपुर बांध

दाईं मुख्य नहर — 51.6 किमी

बाईं मुख्य नहर — 18.65 किमी

वितरिकाएँ — 750 किमी से अधिक

इनसे रबी फसलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा. दाईं नहर से 69,393 हेक्टेयर, जबकि बाईं नहर से 12,407 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है.

इस वर्ष बने सात रिकॉर्ड

1. दिसंबर माह में पहली बार गेट खुला रहना

2. सबसे ज्यादा पानी निकासी

3. लगातार दूसरे साल गेट खुलना

4. पहली बार जुलाई में गेट खोलना

5. अक्टूबर में दोबारा गेट खोलना

6. नवंबर में भी गेट खुले रहना

7. सबसे ज्यादा 134 दिन गेट खुले रहना



