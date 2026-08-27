/पीपलू में पहली बार निकाय चुनाव, 20 वार्डों में टिकट की होड़, BJP के टिकट के लिए 87 दावेदार मैदान में

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Peeplu Nikay Chunav: पीपलू शहर में पहली बार होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है. पार्टी को नगर के सभी 20 वार्डों से कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अब इन आवेदनों पर पार्टी स्तर पर मंथन शुरू हो गया है.
वार्ड 12 से सबसे ज्यादा दावेदार
टिकट के लिए सबसे ज्यादा आवेदन वार्ड नंबर 12 से मिले हैं. यहां 9 लोगों ने भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया है. इसके बाद वार्ड नंबर 13 से 8 और वार्ड नंबर 11 से 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वार्ड 14 और 19 से 6-6 दावेदारों ने आवेदन किया है.
वार्ड नंबर 3 और 17 से 5-5 आवेदन मिले हैं. वहीं वार्ड 2, 6, 7, 9, 10 और 15 से 4-4 आवेदन आए हैं. वार्ड 4, 8 और 18 में 3-3 दावेदारों ने टिकट मांगा है. वार्ड 20 से 2 आवेदन मिले हैं, जबकि वार्ड 1 और 5 से सबसे कम 1-1 आवेदन प्राप्त हुआ है.
दावेदारों के नामों पर चल रहा मंथन
भाजपा के चंद्रवाटिका स्थित प्रधान कार्यालय में टिकट चयन को लेकर बैठक और विचार-विमर्श का दौर जारी है. पार्टी की ओर से आवेदन करने वाले दावेदारों की राजनीतिक पृष्ठभूमि, वार्ड में उनकी पकड़ और चुनाव जीतने की संभावना को देखा जा रहा है. इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों को लेकर सर्वे रिपोर्ट को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है.
वार्ड प्रभारियों से लिया जा रहा फीडबैक
पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य केदार मीणा और मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी चयन प्रक्रिया में जुटे हैं. वार्ड प्रभारियों से दावेदारों के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर दावेदारों की सक्रियता और लोगों के बीच उनकी स्थिति की जानकारी भी जुटाई जा रही है.
जल्द हो सकता है नामों का ऐलान
पीपलू में पहली बार निकाय चुनाव होने के कारण भाजपा के सामने मजबूत प्रत्याशियों का चयन अहम माना जा रहा है. 20 वार्डों में 87 आवेदन आने से पार्टी के सामने कई सीटों पर विकल्प बढ़ गए हैं. अब पार्टी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रत्याशियों के नाम तय करेगी. माना जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है.
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