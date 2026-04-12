नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिला अधिकार, राष्ट्र निर्माण में निभाएंगी अग्रणी भूमिका- डॉ. अलका सिंह गुर्जर

Tonk News: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया.
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Tonk News: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नारी अब केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सारथी बन चुकी है.
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को वह अधिकार मिला है, जो वर्षों से लंबित था. लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है.
डॉ. गुर्जर ने कहा कि जब तक बेटियां राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी नहीं निभाएंगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में ही एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण संभव है. उन्होंने पूर्व और वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब वे खुलकर अपनी आवाज उठा रही हैं.
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए शौचालय निर्माण जैसे अहम फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन्हें हर क्षेत्र में सशक्त बनाया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाएं कानून और नीतियां बनाने में बराबर की भागीदार बनेंगी.
डॉ. गुर्जर ने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है. संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश के बड़े फैसलों में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और यह अधिनियम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
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