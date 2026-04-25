/टोंक बनेगा BJP का केंद्र! राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज

Rajasthan Politics: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रस्तावित टोंक दौरे को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
Rajasthan Politics: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रस्तावित टोंक दौरे को लेकर संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तैयारियां चल रही हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और इसे संगठन मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है
हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जब टोंक ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मेजबानी की हो. पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुसार, भाजपा के शुरुआती दौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संगठन विस्तार के मिशन के तहत टोंक आए थे. उस समय पार्टी अपने शैशव काल में थी और वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम किया था.
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इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी टोंक जिले के दौरे पर आ चुके हैं. उन्होंने 2008-09 और 2013 के विधानसभा चुनावों के दौरान जिले में सभाएं की थीं, जिनमें निवाई की जनसभा प्रमुख रही. राममंदिर आंदोलन के दौरान उनकी रथयात्रा के समय भी टोंक आने की चर्चाएं रही हैं.
भाजपा के अन्य दिग्गज नेताओं में मुरली मनोहर जोशी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी अलग-अलग समय पर टोंक और आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर चुके हैं.
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हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 सितंबर 2023 को सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर से “परिवर्तन संकल्प यात्रा” की शुरुआत की थी. ऐसे में नितिन नबीन का प्रस्तावित दौरा इसी परंपरा की अगली कड़ी माना जा रहा है. पार्टी इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को और मजबूत करने का बड़ा अवसर मान रही है.
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