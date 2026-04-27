/टोंक में बीजेपी की बड़ी हुंकार, नितिन नबीन, भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ आज पहुंच रहे पायलट के गढ़

Nitin Navin Tonk: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज टोंक का दौरा करेंगे. इस दौरान वे टोंक में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. सभा स्थल पर राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनमें जोश भरेंगे. कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं.

पायलट के गढ़ में बीजेपी की मेगा सभा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गढ़ टोंक में नितिन नबीन का यह पहला राजस्थान दौरा है. इसे सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि सभा में 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे. चिलचिलाती धूप और 40 डिग्री से ऊपर तापमान को देखते हुए 135×500 साइज का विशाल डोम और दो छोटे वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं. कार्यकर्ताओं के लिए पानी और छाया की पुख्ता व्यवस्था की गई है.

यातायात व्यवस्था में बदलाव, कई रास्ते बंद

सभा और VIP मूवमेंट को देखते हुए टोंक शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. छावनी चौराहा, पुलिस लाइन, बम्बोर दरवाजा, रूई पेंच, कंकाली माता मंदिर कट और घंटाघर तक का रास्ता आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट करने के व्यापक इंतजाम किए हैं.

पार्किंग व्यवस्था

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. बसों और चार पहिया वाहनों की पार्किंग कृषि मंडी में होगी. दुपहिया वाहनों (टू-व्हीलर) के लिए हाट मैदान और दशहरा मैदान में व्यवस्था की गई है. सवाई माधोपुर पुलिया के नीचे से रिलायंस पेट्रोल पंप और सेंट एंस्लेम स्कूल होते हुए कृषि मंडी तक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी. जयपुर की ओर से आने वाले वाहन कामधेनु सर्किल और बस स्टैंड होते हुए पार्किंग स्थल पहुंच सकेंगे.

टोंक शहर राजस्थानी रंगों में सजा

राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरा टोंक शहर बैनर, होर्डिंग और फूलों से सज गया है. हेलीपैड से सभा स्थल तक राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखेगी. कार्यक्रम में कच्छी घोड़ी नृत्य, अलगोजा, कालबेलिया और भवाई नृत्य का प्रदर्शन होगा. बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा निकालकर नेताओं का स्वागत करेंगी.

आगमन का समय

नितिन नबीन आज सुबह 11:15 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा टोंक पहुंचेंगे और वहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे. देर रात तक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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