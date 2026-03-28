खौफनाक मंजर से दहल उठा टोंक, भतीजे से चाचा को पीठ पर गोली मारकर उतारा मौत के घाट

टोंक के मालपुरा में पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा गांव में परिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा रमेश बावरी को नालीदार बंदूक से गोली मार दी. घटना में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई.
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Tonk Crime News: राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में एक बार फिर परिवार के आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया है. पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा गांव में भतीजे ने अपने चाचा को नालीदार बंदूक से गोली मार दी, जिसमें चाचा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना स्थानीय लोगों में काफी रोशनी और दहशत का माहौल पैदा कर रही है.
क्या था पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, आवड़ा गांव में रमेश पुत्र हरजी बावरी नामक व्यक्ति अपने भतीजे के साथ लंबे समय से परिवारिक संपत्ति और अन्य मुद्दों को लेकर विवाद में थे. इसी विवाद के चलते बुधवार को दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर भतीजे ने घर में रखी नालीदार बंदूक निकाली और अपने चाचा रमेश पर सीधे गोली चला दी. गोली छर्रों वाली थी, जिससे रमेश के शरीर के कई हिस्सों में छर्रे लग गए. वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास के लोग भी तुरंत कुछ नहीं कर पाए.
मृतक रमेश बावरी की उम्र करीब ५५ वर्ष बताई जा रही है. वे गांव में काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पचेवर थाना पुलिस ने तुरंत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी भतीजे की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ छानबीन तेज कर दी है. पुलिस टीम गांव में छापेमारी कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.
परिवारिक विवाद की वजह से बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या पुराने परिवारिक विवाद का नतीजा है. संपत्ति के बंटवारे, जमीन और अन्य घरेलू मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा था. कई बार दोनों पक्ष थाने में भी शिकायत कर चुके थे, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर परिवार में झगड़े आम बात हो गई हैं, जो अब खूनी रूप लेने लगे हैं. आवड़ा गांव सहित आसपास के इलाकों में इस घटना से काफी आक्रोश फैला हुआ है.
पोस्टमार्टम और आगे की प्रक्रिया
मृतक के शव का पोस्टमार्टम मालपुरा जिला अस्पताल में पूरा किया जा चुका है. परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने घटनास्थल से नालीदार बंदूक भी बरामद कर ली है, जो अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीम गठित की है. आरोपी भतीजे के अलावा अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है, जो घटना के समय मौजूद थे.