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क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

Naresh Meena SDM Slap Incident: टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. एससी/एसटी कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद कोर्ट के निर्देश पर नगरफोर्ट थाना पुलिस ने उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तलब किया है.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 02:53 PM|Updated: Jul 23, 2026, 02:53 PM
क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड
Image Credit: Naresh MeenaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Naresh Meena SDM Slap Incident: राजस्थान के टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एससी/एसटी कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद अब कोर्ट के आदेश पर नगरफोर्ट थाना पुलिस ने उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तलब किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.

नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर नरेश मीणा की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता जिला बारां के सरपंच को पत्र भेजकर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है. रिकॉर्ड मिलने के बाद इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

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नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आवाज दबाने का प्रयास- राकेश बैंसला

वहीं नरेश मीणा के सहयोगी राकेश बैंसला ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि नरेश मीणा को न्याय मिलेगा.

देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान हुआ था विवाद

गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान बहिष्कार के बीच SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था. करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली, लेकिन झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी के बाद इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए एससी/एसटी कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी. अब मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है.

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यह भी पढ़ें:Naresh Meena News: क्या SDM थप्पड़ कांड के कारण कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट? नरेश मीणा ने बताई इसके पीछे की वजह

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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