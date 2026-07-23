/क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

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Naresh Meena SDM Slap Incident: राजस्थान के टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एससी/एसटी कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद अब कोर्ट के आदेश पर नगरफोर्ट थाना पुलिस ने उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तलब किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.
नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर नरेश मीणा की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता जिला बारां के सरपंच को पत्र भेजकर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है. रिकॉर्ड मिलने के बाद इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.
नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आवाज दबाने का प्रयास- राकेश बैंसला
वहीं नरेश मीणा के सहयोगी राकेश बैंसला ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि नरेश मीणा को न्याय मिलेगा.
देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान हुआ था विवाद
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान बहिष्कार के बीच SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था. करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली, लेकिन झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी के बाद इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए एससी/एसटी कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी. अब मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है.
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