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राज्यस्तरीय साइबर ठगी गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

Tonk Cyber Fraud: टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने राज्यस्तरीय साइबर ठगी गिरोह के मास्टरमाइंड पंखीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी शेयर मार्केट निवेश और टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल उपकरण और एक कार जब्त कर मामले की जांच तेज कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 06, 2026, 01:01 PM|Updated: Jul 06, 2026, 01:01 PM
राज्यस्तरीय साइबर ठगी गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए राज्यस्तरीय साइबर ठगी गिरोह के मुख्य सरगना पंखीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर फर्जी शेयर मार्केट निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और बाद में उनकी रकम हड़प लेता था. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना बढ़ गई है.


टेलीग्राम पर फर्जी ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर जीतता था लोगों का भरोसा

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जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसके साथी टेलीग्राम पर फर्जी इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर उसमें लाखों सक्रिय सदस्यों का दिखावा करते थे. इन ग्रुपों में शेयर बाजार से जुड़ी फर्जी सलाह, नकली स्क्रीनशॉट और भारी मुनाफे के झूठे दावे साझा किए जाते थे. इससे निवेशकों का भरोसा जीतकर उन्हें अलग-अलग निवेश योजनाओं में पैसे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था. एक बार रकम जमा होने के बाद आरोपियों द्वारा निवेशकों से संपर्क तोड़ दिया जाता था या फिर नए बहानों से और पैसे मांगे जाते थे.


पहले चार आरोपी गिरफ्तार, अब मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में

इस मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान मुख्य सरगना पंखीलाल मीणा की भूमिका सामने आई थी. पुलिस के अनुसार आरोपी म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर साइबर ठगी की रकम का लेनदेन और निकासी कराता था, जिससे असली लाभार्थियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर अब तक सह-आरोपियों के खातों में साइबर ठगी से जुड़े 6.42 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन का रिकॉर्ड सामने आया है, जबकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि ठगी की कुल रकम करोड़ों रुपये तक हो सकती है.


हुलिया बदलकर कई राज्यों में छिपता रहा आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए पंखीलाल मीणा लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा. वह लेह-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में हुलिया बदलकर छिपा रहा. उसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग भी लगभग बंद कर दिया था. इसके बावजूद देवली थाना पुलिस की विशेष टीम लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. आखिरकार आरोपी के जयपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया.


मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल उपकरण जब्त

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, जियो फाइबर सेट-टॉप बॉक्स, एक हुंडई वेन्यू कार तथा अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं. इन सभी उपकरणों की फोरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है ताकि साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क, बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस गिरोह से जुड़े कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.


गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. जांच एजेंसियां बैंक खातों, यूपीआई ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और ऐसे संगठित साइबर ठगी गिरोहों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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