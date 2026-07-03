/ससुर के घर 14 लाख की चोरी करने वाला दामाद गिरफ्तार, 13.58 लाख रुपये बरामद

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Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई 13 लाख 58 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की है. वारदात में इस्तेमाल की गई ऑल्टो कार भी जब्त कर ली गई है.
पीड़ित का दामाद ही निकला चोर
गिरफ्तार आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित का दामाद निकला, जिसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपने ही ससुर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में डीएसटी ने तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया.
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30 जून को दर्ज हुआ था चोरी का मामला
आरोपी की पहचान श्योराज बैरवा (30) निवासी सुरतपुरा लुहारा, थाना निवाई सदर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को बरोनी थाना क्षेत्र के सोहेला गांव निवासी नंदलाल बैरवा ने अपने घर से करीब 14 लाख रुपये चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पीड़ित की बेटी का पति है.
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पूछताछ में उसने कर्ज के बोझ से परेशान होकर चोरी करना स्वीकार किया. पुलिस ने उसके कब्जे से 13.58 लाख रुपये नकद बरामद कर लिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है.
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