टोंक के देवली में त्योहार के दिन मातम, चिंगारी से स्वाहा हुई बुजुर्ग की रोजी-रोटी

Tonk Deoli Fire News: देवली की सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर त्योहार के दिन उस समय खुशी का माहौल मातम में बदल गया, जब कचरे से उठी एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते दो दुकानों को राख के ढेर में बदल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सीआईएसएफ गेट के पास जमा कचरे में किसी ने आग लगाई थी. शुरुआत में यह आग मामूली लगी, लेकिन धीरे-धीरे इसने विकराल रूप धारण कर लिया और पास ही बनी हेयर कटिंग तथा बैग सिलाई की केबिनों को अपनी चपेट में ले लिया.

इस भीषण हादसे में बंगाली कॉलोनी निवासी बुजुर्ग भरत कुमार सेन की हेयर कटिंग की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई. उनकी यह दुकान ही बुढ़ापे में रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा थी, जो अब पलभर में खत्म हो गई. वहीं तेली मोहल्ला निवासी मुकेश मोची की बैग बनाने और सिलाई की दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा. दुकान में रखा सामान, मशीनें और तैयार बैग आग की भेंट चढ़ गए.

घटना का दृश्य बेहद हृदयविदारक था. वर्षों की मेहनत को आग में जलते देख बुजुर्ग भरत सेन स्तब्ध रह गए. उनकी आंखों के सामने उनका जीवनभर का संघर्ष राख में बदलता रहा. आग बुझने के बाद मुकेश की मां राख में से बचा-खुचा सामान तलाशती नजर आईं और अपने आंसू नहीं रोक सकीं. त्योहार के दिन हुई इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है.

सूचना मिलते ही देवली थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक सैयद जावेद और बजरंग लाल मौके पर पहुंचे और दमकल को बुलवाया. हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल के देर से पहुंचने के कारण आग ने दोनों दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार भी टूटकर नीचे गिर गए, जिससे स्थिति और खतरनाक हो गई. इसके बाद विद्युत निगम की टीम भी मौके पर पहुंची और आपूर्ति बंद कर हालात को नियंत्रित किया.

व्यापार महासंघ अध्यक्ष पंकज जैन सर्राफ ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित दुकानदारों से जानकारी ली. स्थानीय निवासी तेजेंद्र पारीक और अंकित नाटाणी ने बताया कि आग का धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में दोनों केबिन जलकर पूरी तरह राख हो गईं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है.

