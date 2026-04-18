/देवली में मां-बेटी निकली ड्रग्स तस्कर! लाखों की नकदी और स्मैक के साथ अरेस्ट

Tonk News: देवली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा और पुलिस उप अधीक्षक हेमराज मुण्ड के निर्देशन में, थानाधिकारी दौलत राम गुर्जर के नेतृत्व में की गई. पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी, इसी दौरान दो महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली गई.

तलाशी के दौरान राजराणी देवी पत्नी सत सिंह सांसी के कब्जे से 304.4 ग्राम शुद्ध स्मैक और ₹2,67,300 नकद बरामद किए गए. वहीं उनकी पुत्री शिवानी मालावत के पास से 300.4 ग्राम शुद्ध स्मैक और ₹77,187 नकद मिले. इस तरह पुलिस ने मौके से कुल 600 ग्राम अवैध स्मैक और ₹3,44,487 की नकद राशि जब्त की.

इसके अलावा पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, जिपर पैक प्लास्टिक थैलियों का पैकेट, कागज के टुकड़े, चार चिमटी और एक छोटी चम्मच जैसी वस्तु भी बरामद की है, जो मादक पदार्थों की पैकिंग और बिक्री में उपयोग की जा रही थीं. बरामद सामग्री से साफ है कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे.

कई आपराधिक मामले दर्ज

गिरफ्तार की गई आरोपी राजराणी देवी और शिवानी मालावत मूल रूप से पोल्याड़ा, थाना दूनी की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में देवली के वार्ड नंबर 10 स्थित वीर तेजाजी कॉलोनी, कीर मोहल्ला में रह रही थीं. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी राजराणी देवी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अवैध शराब बेचने और चोरी का सामान खरीदने जैसे अपराध शामिल हैं.

इस कार्रवाई में थानाधिकारी दौलत राम के साथ उपनिरीक्षक शिवजी लाल, सहायक उपनिरीक्षक हनुमान सिंह, हेड कांस्टेबल अब्दुल वहाब, कांस्टेबल हुकमनाथ, कांस्टेबल जीतराम, महिला कांस्टेबल मीरा और महिला कांस्टेबल नीलम शामिल रहे. टीम की मुस्तैदी और सूझबूझ के चलते यह बड़ी सफलता हाथ लगी.

कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.