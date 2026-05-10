/कोचिंग की आड़ में शिक्षिका का लंबे समय तक दुष्कर्म और आर्थिक शोषण, 32 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

Female Teacher Rape Tonk: देवली थाना पुलिस ने एक महिला शिक्षिका के साथ दुष्कर्म, मानसिक और आर्थिक शोषण के गंभीर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि पीड़िता स्वयं एक बायोलॉजी और फिजिक्स की शिक्षिका हैं, जो कोचिंग और होम ट्यूशन के जरिए अपना गुजारा करती हैं.



पीड़िता महिला ने भीलवाड़ा जिले से देवली थाने में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष जांच टीम गठित की और गहन छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है. वह वर्तमान में टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र में रह रहा था.

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आरोपी ने कोचिंग की आड़ में किया शोषणपुलिस के अनुसार, आरोपी कोचिंग संस्थान चलाने की आड़ में युवा शिक्षिकाओं के संपर्क में रहता था. पीड़िता शिक्षिका से आरोपी का परिचय शैक्षणिक कार्य के दौरान हुआ था. आरोपी ने महिला को होटल में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

इसके बाद उसने लंबे समय तक महिला का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण जारी रखा.जब पीड़िता ने इस शोषण का विरोध किया और आरोपी से अलग होना चाहा तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकियां दीं. डर के माहौल में पीड़िता काफी समय तक चुप रही, लेकिन अंत में उसने देवली थाने में शिकायत दर्ज कराने का साहस किया.

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