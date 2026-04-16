Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Tonk
  • /टोंक में 7 घंटे चली जनसुनवाई, 196 परिवाद दर्ज, कलेक्टर टीना डाबी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

टोंक में 7 घंटे चली जनसुनवाई, 196 परिवाद दर्ज, कलेक्टर टीना डाबी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

Tonk News: टोंक में जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया. जिला कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Apr 16, 2026, 09:00 PM|Updated: Apr 16, 2026, 09:00 PM
टोंक में 7 घंटे चली जनसुनवाई, 196 परिवाद दर्ज, कलेक्टर टीना डाबी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक में जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जो करीब सात घंटे तक चली. जनसुनवाई में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कुल 196 परिवाद दर्ज कराए और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याएं रखीं.

जिला कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर भी उपस्थित रहे. जनसुनवाई के दौरान एक रोचक मामला भी सामने आया, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र में श्मशानों के विकास एवं सुविधाओं को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया. इसपर कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कलेक्टर टीना डाबी ने निर्देश दिए कि सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई के प्रकरणों को स्वयं रजिस्टर में दर्ज करें, ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग हो सके. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर निस्तारित होने वाले प्रकरण जिला स्तर तक नहीं आने चाहिए, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा. साथ ही प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखने और परिवादियों को स्थाई समाधान देने पर जोर दिया.

जनसुनवाई में नगर परिषद टोंक के वार्ड 40 की इफतेखार फातमा ने सीवरेज सफाई की समस्या उठाई. वहीं वार्ड 35 की भावना महावर ने जिला अस्पताल में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई. इसपर कलेक्टर ने पीएमओ डॉ. प्रतीक सालोदिया को जांच के निर्देश दिए, जबकि नगर परिषद आयुक्त को सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा.

राजस्व से जुड़े मामलों में उनियारा के सैदरी ग्राम के रामनिवास गुर्जर ने नामांतरण शुद्धि, महमूदगंज के कन्हैयालाल सैनी ने अतिक्रमण हटाने, मालपुरा के चांदसेन निवासी रामनारायण गुर्जर ने सीमाज्ञान, केसरलाल सैनी ने पत्थरगढ़ी तथा सिरोही के हेमराज गुर्जर ने खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग रखी.

इसके अलावा पेयजल, विद्युत और जलभराव जैसी समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं. बगड़ी के कमल वैष्णव ने पेयजल टंकी निर्माण, जबकि रामनिवास महावर ने 11 केवी लाइन शिफ्ट करने की मांग की. किसानों ने खेतों में पानी भराव और निकासी की समस्या भी उठाई, जिसपर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत देने के निर्देश दिए.

जनसुनवाई में एडीएम रामरतन सोकरिया, सीईओ परशुराम धानका, एडीएम मालपुरा विनोद कुमार मीणा, एडीएम बीसलपुर भूपेन्द्र यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Tonk News
rajasthan news
IAS Tina Dabi

About the Author

Aman Singh

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन

Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन

Jaipur News
2

राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

Jodhpur news
3

सवाई माधोपुर में परंपरा को चुनौती, बेटी ने पिता की अर्थी को दिया कांधा, मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई

Sawai Madhopur News
4

Bharatpur Weather: गर्मी से बेहाल भरतपुर में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश अलर्ट जारी, पढ़ें IMD अपडेट

Bharatpur Weather Update
5

Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Bikaner Weather Update